“النشامى” إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين بالنهائيات الآسيوية

عمان- الغد- حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

وسحبت القرعة عصر اليوم في الدوحة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، والمدير الفني لـ “النشامى” عدنان حمد، حيث جاءت منتخبات قطر والصين وطاجيكستان ولبنان في المجموعة الأولى، وأستراليا وأوزبكستان وسورية والهند في المجموعة الثانية، وإيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين في المجموعة الثالثة، واليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام في المجموعة الرابعة، والسعودية وتايلند وقيرغيزستان وسلطنة عمان في المجموعة السادسة.

وتقام البطولة من 12 كانون الثاني (يناير) وحتى 10 شباط (فبراير) من العام المقبل، علما بأنها المشاركة الخامسة التاريخية للمنتخب الوطني بعد مشاركات الأعوام (2004، 2011، 2015، 2019).

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الست إلى دور ثمن النهائي، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.