“النشامى” في مجموعة “قوية” بقرعة التصفيات الآسيوية المزدوجة

خالد تيسير العميري

عمان – سُحبت ظهر اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الآسیوي لكرة القدم بالعاصمة المالیزیة “كوالالمبور”، قرعة التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسیا 2023 بالصين، والتي أثمرت عن وقوع المنتخب الوطني “النشامى” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة (A): الصين – سورية – الفلبين – مالديف – غوام

المجموعة (B): أستراليا – الأردن – الصين تايبيه – الكويت – نيبال

المجموعة (C): ايران – العراق – البحرين – هونغ كونغ – كمبوديا

المجموعة (D): السعودية – أوزبكستان – فلسطين – اليمن – سنغافورة

المجموعة (E): بنغلاديش- عُمان – الهند – أفغانستان – قطر

المجموعة (F): اليابان – قرغستان – طاجكستان – ميانمار – منغوليا

المجموعة (G): الإمارات – فيتنام – تايلاند – ماليزيا – اندونيسيا

المجموعة (H): كوريا الجنوبية – لبنان – كوريا الشمالية – تركمنستان – سريلانكا

ویتأھل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “المجموع 12 فریقا” إلى نھائیات كأس آسیا 2023 والدور النھائي من تصفیات كأس العالم2022 في قطر، فيما المنتخبات الـ24 التالیة تتنتقل للمنافسة إلى المرحلة التالیة من تصفیات كأس آسیا، للمنافسة على المقاعد المتبقیة في نھائیات كأس آسیا 2023 في الصین.

وتبدأ المرحلة الثانیة من التصفیات المزدوجة بمشاركة 40 منتخبا، وسیخوض كل منتخب 8 مباریات “4 ذھابا و4 إیابا”، ونظراً لأن عدد المنتخبات فردي في كل مجموعة، فإن كل منتخب سیغیب عن جولة ذھابا وأخرى إیابا وفقا للقرعة وجدول المباریات الذي سیصدر الشھر المقبل.

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