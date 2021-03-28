“النشامى” يؤدون صلاة الغائب في البحرين.. “الوحداتية” يخضعون لفحص “كورونا” و”الجزراوية” يؤجلون استعدادا “للسوبر”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“الوحداتية” يخضعون لفحص “كورونا” و”الجزراوية” يؤجلونه

خضع لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم يوم أمس الأحد، لفحص “كورونا”، جرى في مقر اتحاد كرة القدم، فيما اعتذر لاعبو الجزيرة عن عدم الحضور، بسبب المشاكل التي تعصف في النادي، خاصة على الصعيد المالي، والتي تسببت في احتجاب اللاعبين عن التدريبات.

وكان اتحاد الكرة، خاطب فريقي الوحدات والجزيرة، للخضوع لفحص “كورونا” يوم أمس الأحد، استعدادا للمباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل، في لقاء كأس الكؤوس “السوبر”.

والتزم لاعبو الوحدات بموعد الفحص الذي جرى أمس، فيما طلب فريق الجزيرة تأجيله حتى يوم غد الثلاثاء.

الخطيب مدربا عاما لمنتخب السيدات

اختار اتحاد كرة القدم، المدرب بسام الخطيب، مدربا عاما لمنتخب السيدات، للعمل مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تعيين الخطيب، لمساعدة المدير الفني البرتغالي ديفيد، الذي سبق وأن تم تعيينه للاشراف على تدريب منتخب السيدات، الذي تنتظره استحقاقات رسمية في المرحلة التالية.

واختار الاتحاد الخطيب مدربا في منتخب السيدات، بعد إعلان رسمي نشره الاتحاد على موقعه، حيث تقدم مجموعة من المدربين زاد عددهم على عشرة، قبل أن يتم تصفيتهم إلى 3 مدربين وهم: عبدالله القططي وعلاء مطالقة وبسام الخطيب، قبل أن يتم حسم الموضوع واختيار الخطيب.

اللاعب سعيد مرجان – (ارشيفية)

وأكد مصدر في اتحاد الكرة، أن الخطيب الذي تم ابلاغه بالتعيين، سيبدأ عمله الجديد خلال اليومين المقبلين، خاصة وأن العقد يبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل (يوم الخميس المقبل).

شفيع يعود ولاعبو المنتخب يؤدون صلاة الغائب

التف نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم أمس في العاصمة البحرينية المنامة، حول المدرب عامر شفيع، لمواساته بوفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وما أن وصل الخبر للاعبين صباح أمس، حتى هرعوا إلى غرفة النجم والمدرب، لتعزيته بوفاة والده، وهو ما فعله الجهازان الفني والاداري، الذين تأثروا كثيرا بهذا الخبر.

وحرص وفد المنتخب الوطني في البحرين، على اداء صلاة الغائب على روح والد شفيع الذي يعود الى عمان اليوم، لتقبل العزاء بوفاة والده.

يذكر أن لاعبي المنتخب الوطني قرأوا الفاتحة على روح المدرب الراحل راتب العوضات وروح المرحوم والد مدرب الحراس عامر شفيع.

الرمثا يسدد مستحقات “شرارة” ويلغي انذاره

سدد نادي الرمثا، مستحقات لاعب فريق كرة القدم محمد أبو زريق المعروف بـ”شرارة”، وبالتالي الغاء الانذار الذي سبق وأن وجهه اللاعب للنادي، للحصول على مستحقاته المالية.

وقام الرمثا بايداع المبلغ المطلوب في حساب اللاعب المتواجد حاليا في البحرين، برفقة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وجاءت هذه الخطوة من الرمثا، بعد قيام اللاعب بتوجيه انذار للنادي، يطلب فيه مستحقاته المالية المتأخرة، أو اللجوء إلى تقديم شكوى في اتحاد الكرة، ليقوم النادي بتسديد المستحقات.

وفيما يتعلق باللاعبين مهند خيرالله وعمر مناصر، اللذين سبق وأن قدما أيضا انذارين ضد الرمثا، للحصول على المستحقات، فلم يحصلا حتى الآن على مستحقاتهما، بانتظار تسلمها قريبا، أو اللجوء إلى شكوى، علما أن تغييرا طرأ يوم أمس على إدارة النادي، من خلال تشكيلة هيئة مؤقتة لإدارة شؤونه.

إدارة الرمثا تتفاجأ بخبر تشكيل اللجنة المؤقتة

علمت “الغد” أن عددا من أعضاء إدارة نادي الرمثا، فوجئوا بخبر تشكيل لجنة مؤقتة يوم أمس، لإدارة شؤون النادي لحين اجراء انتخابات جديدة.

ووفق المعلومات فإن اعضاء في الإدارة، علموا بخبر اللجنة المؤقتة من مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حفيظتهم.

وكانت إدارة الرمثا المنتهية ولايتها، شهدت قبل أكثر من شهر، بعض الخلافات التي تسببت في استقالة أمين السر والناطق الإعلامي للنادي محمد أبو عاقولة، الذي قدم الاستقالة دون الإعلان عنها رسميا لوسائل الإعلام، أملا في الحفاظ على مسيرة النادي، وعدم التأثير على الفريق.

مدرب حراس المرمى خالد سلطان – (أرشيفية)

وكانت أنباء قد اشارت ايضا إلى استقالات أخرى حصلت في الإدارة، قبل فترة قصيرة من إعلان تشكيل اللجنة.

وكانت وزارة الشباب أعلنت أمس، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الرمثا برئاسة عوني الزعبي.

وأكد عماد رفايعة مدير شؤون الأندية في وزارة الشباب، أن تشكيل اللجنة جاء بعد انتهاء الفترة القانونية للإدارة الحالية التي انتهى عملها رسميا مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتم تمديد عملها لعدة أسابيع.

وبين الرفايعة أن اللجنة التي يرأسها عوني الزعبي تضم في عضويتها كلا من أحمد عيسى سمارة، ومحمد مفلح الزعي، ومحمد الخزعلي ومحمد أحمد ذيابات.

العقبة يتفق مع العيساوي

توصل نادي شباب العقبة، لاتفاق مع اللاعب أحمد العيساوي، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي 2021.

وجاء الاتفاق بين الطرفين، بناء على تقرير المدير الفني رائد الداود، الذي تابع اللاعب خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأخيرة، والتي جاءت بعد تعافيه من إصابة سابقة.

وعلى صعيد المحترفين، باشر المحترف الأميركي من أصول افريقية تدريباته مع الفريق، للوقوف على مستواه الفني، قبل حسم موضوع توقيعه.

وشارك المحترف في التدريبات، بانتظار اشراكه اليوم الاثنين، في المباراة الودية أمام فريق الحسين إربد، للوقوف بشكل أفضل على مستواه الفني.

وسبق لفريق شباب العقبة، أن اختبر أكثر من محترف أجنبي، دون التنسيب بالتعاقد معهم.

تيتا يشارك لاعبي الحسين احتفالهم باللاعب ياسر

شارك المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم الروماني فلوريو تيتا، لاعبيهم احتفالهم بعيد ميلاد زميلهم في الفريق أحمد ياسر، الذي صادف أول من أمس.

وحرص اللاعبون على مفاجأة ياسر، باحضار الحلوى بعد التدريب مباشرة، للاحتفال بعيد ميلاده، وتمنياتهم له بالصحة والعافية.

تيتا شارك في الحفل، رغبة منه في تعزيز العلاقات بين اللاعبين، ما ينعكس إيجابا على الأداء الفني والمعنوي في الملعب.

الوحدات يسعى لتقديم موعد سفره إلى السعودية

يسعى فريق الوحدات لكرة القدم، لتقديم موعد سفر لاعبيه إلى السعودية، للمشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا، التي تقام في الرياض اعتبارا من يوم 14 الشهر المقبل.

ووفق المعلومات فإن الوحدات المقرر سفره إلى السعودية يوم 10 الشهر المقبل، يأمل بتقديم موعد السفر يوما أو يومين، لمنح اللاعبين فرصة أكبر للتأقلم على الاجواء.

ويأمل الجهاز الفني، أن تنجح محاولاته لتقديم موعد السفر، لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، بحثا عن تمثيل مشرف للكرة الأردنية، في أول ظهور لها في دوري ابطال آسيا.

مدربون لم ترفع عقودهم لاتحاد الكرة

كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن عقده مع النادي لم يتم تثبيته حتى الآن، بسبب عدم رفعه لاتحاد كرة القدم.

وقال المدير الفني في تصريح لـ”الغد”، أن العقد لم يثبت حتى الآن، ما يدفعه للتشكيك في هذه الخطوة، كون النادي يجب أن يرفع العقد لاعتماده رسميا، وبالتالي ضمان حقوقه.

المدير الفني للرمثا يتغيب عن التدريب

تغيب المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود، عن تدريب يوم أمس، بسبب ظروف خاصة، منعته من قيادة التدريب.

وأوكل محمود مهمة قيادة التدريب، لمساعده عصام محمود الذي قاد التمرين، على أن يلتحق جمال بتدريب الفريق اليوم الاثنين.

الأهلي يعرض ضم مدرب الحراس سلطان

عرض النادي الأهلي، على المدرب خالد سلطان، الانضمام للجهاز الفني لفريق كرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في دوري أندية الدرجة الأولى.

لاعب الحسين إربد أحمد ياسر – (أرشيفية)

وفاتح الأهلي عبر المدير الفني للفريق محمد المحارمة، مدرب الحراس سلطان، للعمل مدربا للحراس، حيث لاقت هذه الدعوة موافقة مبدئية من سلطان، بانتظار التوقيع الرسمي.

العلاونة يعلن عودته للتدريبات

أعلن المدير الفني لفريق الجليل لكرة القدم حسين علاونة، عودته للتدريبات، اعتبارا من يوم أمس، بعد أن قاد تدريب الفريق الذي جرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وأشار العلاونة في تصريح لـ”الغد”، أن اتصالات إيجابية شهدتها الساعات الأخيرة، اسفرت عن تذليل العقبات.

وقال العلاونة في تصريح لـ”الغد” أمس: الإدارة وعدت بتذليل كافة العقبات، وأكدت على أهمية استمرار المسيرة، وهو أمر إيجابي، يؤكد مواصلة الدعم، وبالتالي رفع سقف الطموحات عند الفريق الذي يستعد لظهور مشرف في دوري المحترفين.

واعتبر العلاونة أن استقالته الشفوية التي أعلن عنها الخميس الماضي، تعتبر سحابة صيف، بعد حل الاشكاليات، متمنيا من الجميع دعم الفريق بحثا عن الإنجاز.

كواليس النجوم

• نجم محلي معروف، يلعب حاليا في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، يرفض حتى الآن تجديد عقده مع ناديه الذي ينتهي خلال تموز (يوليو) المقبل، بسبب حديث عن إمكانية احترافه في الخليج.. اللاعب الذي يشارك فريقه في البطولة الآسيوية، يرى أن هذ المشاركة، إلى جانب مشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمودنيال قطر، قد تضعه تحت الانظار، وبالتالي الفوز بعقد خارجي جيد.

المدرب بسام الخطيب – (أرشيفية)