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“النشامى” يباشر تدريباته في تركيا

منذ ساعة واحدة

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عمان – باشر المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية المكثفة في تركيا، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا السابعة التي تنطلق في 30 تموز الحالي بالعراق.
واجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم السبت، في احد الملاعب التدريبية باسطنبول، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية، قبل ان يخضع الفريق ظهراً الى مران في مركز اللياقة التابع لمقر الاقامة، بانتظار وجبة تدريبية ثالثة مساءً على الملعب ذاته.-(بترا)

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