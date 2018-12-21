عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره القطري عند السابعة مساء الأحد – بتوقيت الاردن-، على ستاد خليفة في مدينة الدوحة، ضمن معسكر النشامى الذي يقيمه حالياً استعداداً لـ النهائيات الآسيوية 2019.

وأجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم الجمعة على الملعب الفرعي في نادي السد، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، بعد ان خاض الفريق اولى مبارياته الودية في الدوحة مساء امس، وانتهت بفوز قيرغيزستان 1-0.

ملاحظات المدرب

وأكد مدرب النشامى انه خرج بمجموعة من الملاحظات من مواجهة قيرغيزستان، مشيراً الى ارتياحه قياساً بقدرة المنتخب على صناعة العديد من الفرص المحققة، مبدياً في الوقت نفسه عدم سعادته بأهدارها.

وقال فيتال:” المباريات الودية في هذا التوقيت تمنحنا فرصة اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على مستواهم وقدرتهم على تطبيق النهج التكتكي.. لعبنا بشكل مثالي امام قيرغيزستان خاصة في الشوط الاول، صنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم ننجح في تسجيلها”.

وأضاف: “في الشوط الثاني بدا واضحاً توتر بعض اللاعبين خاصة وانهم يدركون ان هذه المباريات تسبق اختيار القائمة النهائية لكأس آسيا، لكننا قدمنا اداءً طيباً بشكل عام، ورصدنا العديد من النقاط والاخطاء التي سنعمل على تصحيحها في الفترة القادمة”.

ولفت فيتال إلى أن لقاء قيرغيزستان يعد “درساً جيداً” وفي توقيت مثالي، خاصة بعد ان اهدر المنتخب عدداً من الفرص السانحة للتسجيل والخروج بفوز مريح.. مشيراً الى ان التركيز ينصب حالياً على مواجهة قطر رغم ضيق الوقت الذي يفصل بين المباراتين.

يذكر ان المنتخب الوطني استقر في المجموعة الثانية الى جانب استراليا وسوريا وفلسطين، خلال بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الخامس من الشهر المقبل في الامارات.