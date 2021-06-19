النشامى يبدأ تدريباته في قطر بإشراف مدربه الجديد

عمان – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة التي وصلها مساء أمس قادما من الكويت.

وسيلتقي المنتخب الوطني في قطر منتخب جنوب السودان الاثنين المقبل، في اطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب.

وأشرف المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عدنان حمد، على تدريب الفريق في الدوحة استعدادا للمباراة المقبلة. وجاء تعيين حمد مدربا للمنتخب خلفا للمدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز الذي قدم استقالته الثلاثاء الماضي عقب خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال قطر. –(بترا)