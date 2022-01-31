“النشامى” يتخطى جنوب السودان في لقاء تدريبي مغلق

عمان – الغد – اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، معسكره التدريبي في إمارة دبي، والذي أقامه على امتداد الأيام الماضية، تأهباً لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 في حزيران (يونيو) المقبل.

واشتمل اليوم الأخير للمعسكر في دبي، على خوض لقاء تدريبي مغلق لا يدخل ضمن تصنيف الفيفا، مع منتخب جنوب السودان، عمد من خلاله الجهاز الفني إلى إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، وانتهى بفوز المنتخب 2-1، وسجل هدفيه كل من حمزة الدردور وعبدالله نصيب.

ووصف مدرب “النشامى” عدنان حمد، المعسكر التدريبي في دبي بـ”أكثر من جيد وحقق أهدافه”، وفقا لما ذكره موقع اتحاد الكرة على الإنترنت، بانتظار عودة وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان يوم غد، والتحاق اللاعبين بأنديتهم.

وكان المنتخب الوطني تغلب على نظيره النيوزلندي 3-1 الجمعة الماضي، في إطار المعسكر التدريبي، حيث ضمت قائمة النشامى خلال التجمع 25 لاعباً هم يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مهند خيرالله، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، براء مرعي، هادي الحوراني، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، عمر هاني، حمزة الدردور، علي علوان، يزن النعيمات، محمد الدميري ويزن العرب.

ويهدف تجمع “النشامى” الحالي، والذي يعد المحطة التحضيرية الخامسة استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا، إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، حيث خضع لاعبو المنتخب المحليين لراحة سلبية منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، عقب اختتام مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب بالدوحة.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية تسحب في العاصمة الماليزية كولالمبور يوم 24 الشهر المقبل، فيما تقام المباريات أيام 8 و11 و14 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تحدد أماكن استضافة المجموعات لاحقاً.