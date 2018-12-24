عمان – الغد – أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، أولى تدريباته بصفوف مكتملة، استعداداً لمواجهة الصين ودياً يوم الجمعة المقبل، ضمن معسكره الذي يجريه النشامى في الدوحة، استعداداً لـ كأس آسيا 2019.

وبعد التحاق موسى التعمري وانضمامه للتدريبات، اكتملت قائمة الـ29 الأولية لكأس آسيا، بانتظار ان يعلن الجهاز الفني بقيادة فيتال بوركلمانز قبل نهاية الاسبوع الحالي، قائمته النهائية والتي تضم (23) لاعباً، تأهباً للمشاركة في النهائيات القارية التي تنطلق في الخامس من الشهر القادم بالامارات.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة في السادس من كانون الثاني بمواجهة حامل اللقب استراليا ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضاً سوريا وفلسطين.

في المقابل، ركز الجهاز خلال تدريب اليوم الاثنين على تمارين الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا في لقاء قطر الودي امس والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض 2-0، فيما خضع باقي اللاعبين الى تدريبات ذات شدة توازي المباريات.

بدوره، أكد فيتال في حديثه لوسائل الاعلام ان التعثر امام قيرغيزستان وقطر، :”لا يعد أمراً جيداً خاصة للاعبين.. لكن الاهم هو الاداء والاطمئنان على جاهزية الفريق”.

وأضاف: “نخوض اليوم اول تدريب بصفوف مكتملة، ونحن ندرك ان الخسارة في اللقاءات التحضيرية ليس بالامر المهم قياساً بالهدف الاهم وهو الاعداد المثالي لكأس آسيا والتأهل عن المجموعة الثانية نحو الادوار المتقدمة”.

وقلل فيتال من اهمية عدم تسجيل المنتخب خلال معسكر الدوحة، :”نحن في مرحلة اعداد للوقوف على العديد من الامور التكتيكية والفنية.. صنعنا العديد من الفرص المحققة امام قيرغيزستان وقطر واستحقينا تسجيل العديد من الاهداف، وعندما نصل الى الجاهزية المطلوبة في نهاية المعسكر، فان الاهداف ستأتي كما نريد، بلا شك”.

وختم حديثه: “شاهدنا اكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية من اجل اختيار القائمة النهائية، ولعبنا بأكثر من اسلوب تكتيكي لقياس انسجام الفريق وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف.. افتقدنا لبعض اللاعبين خلال اللقاءات السابقة امثال التعمري وحداد وغيرهم ممن لم يصلوا بعد الى الجاهزية البدنية المطلوبة”.

إلى ذلك، يخضع المنتخب للراحة غداً، على ان يعاود تدريباته الاربعاء تأهباً لمحطته الاعدادية الأخيرة أمام الصين، حيث يعود النشامى إلى عمان السبت، قبل التوجه 31 الجاري الى مدينة العين في الامارات استعداداً للنهائيات الآسيوية.