“النشامى” يتراجع مركزاً .. وقفزة هائلة للجزائر في تصنيف “فيفا” الجديد

عمان – الغد – تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مركزاً واحداً، على سلم التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، حيث أصبح “النشامى” في المركز 99 عالميا وبقي في المركز 16 آسيويا، برصيد 1299 نقطة.

وحافظت ايران على صدارتها آسيوياً رغم نزولها 3 مراكز عالمياً (23)، متقدمة على اليابان، التي جاءت في المركز 33 عالمياً، في ما تراجع “بطل آسيا” منتخب قطر 7 مراكز، ليصبح في المركز 62 عالمياً.

وعلى مستوى “القارة السمراء”، حققت الجزائر – المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها – قفزة كبيرة بلغت 28 مركزا لتصبح في المركز 40 عالمياً و4 افريقيا، خلف وصيفتها السنغال (20) وتونس (29).

وعلى المستوى العالمي، تراجعت فرنسا بطلة العالم الى المركز الثالث، وخسرت مركزها للبرازيل المتوجة بلقب كوبا اميركا، في ما احتفظت بلجيكا بالصدارة مع 1746 نقطة بفارق 20 نقطة فقط عن البرازيل (1726)، فيما تجمد رصيد فرنسا عند 1718 نقطة.