“النشامى” يترقب منافسيه في تصفيات المونديال وكأس آسيا

تيسير محمود العميري

عمان – يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم تحديد هوية المنتخبات الأربعة التي سيواجهها في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 التي لم يتحدد مكانها بعد.

وستجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) المقبل، لتوزيع المنتخبات الآسيوية الـ 40 على 8 مجموعات بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، يمثل كل واحدا منها المستويات الخمس وفق التصنيف الدولي الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أول من أمس. ورغم أن “النشامى” تراجع خطوة وأصبح في المركز 98 عالميا و16 آسيويا برصيد 1229 نقطة، نتيجة خسارته أمام منتخب سلوفاكيا 1-5 وفوزه على منتخب اندونيسيا 4-1، في مباراتين وديتين جرتا قبل صدور التصنيف في الشهر الحالي، إلا أن منتخب النشامى حافظ على تصنيفه ضمن المستوى الآسيوي الثاني، وبالتالي فإنه سيلاقي 4 منتخبات تمثل المستويات الأول والثالث والرابع والخامس.

تصنيف المنتخبات في 5 مستويات

وفي ضوء تصنيف “الفيفا” فإن المنتخبات الأربعين التي ستشارك في التصفيات المزدوجة ستوزع على النحو التالي: