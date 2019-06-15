“النشامى” يترقب منافسيه في تصفيات المونديال وكأس آسيا

تيسير محمود العميري
عمان – يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم تحديد هوية المنتخبات الأربعة التي سيواجهها في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 التي لم يتحدد مكانها بعد.
وستجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) المقبل، لتوزيع المنتخبات الآسيوية الـ 40 على 8 مجموعات بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، يمثل كل واحدا منها المستويات الخمس وفق التصنيف الدولي الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أول من أمس. ورغم أن “النشامى” تراجع خطوة وأصبح في المركز 98 عالميا و16 آسيويا برصيد 1229 نقطة، نتيجة خسارته أمام منتخب سلوفاكيا 1-5 وفوزه على منتخب اندونيسيا 4-1، في مباراتين وديتين جرتا قبل صدور التصنيف في الشهر الحالي، إلا أن منتخب النشامى حافظ على تصنيفه ضمن المستوى الآسيوي الثاني، وبالتالي فإنه سيلاقي 4 منتخبات تمثل المستويات الأول والثالث والرابع والخامس.
تصنيف المنتخبات في 5 مستويات
وفي ضوء تصنيف “الفيفا” فإن المنتخبات الأربعين التي ستشارك في التصفيات المزدوجة ستوزع على النحو التالي:
- المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، إستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين.
- المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سورية، عُمان، لبنان، قيرغزستان، فيتنام، الأردن.
- المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلند، طاجكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.
- المستوى الرابع: تركمنستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.
- المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، سيرلانكا أو غوام “في إنتظار قرار الفيفا، لأن منتخب مكاو لم يسافر الى سيرلانكا لخوض لقاء الاياب، علما أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة مكاو 1-0”.
وبالتالي فإن المنتخبات التي لا يمكن أن يواجهها “النشامى” في المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة هي الواقعة في المستوى الثاني “العراق، أوزبكستان، سورية، عُمان، لبنان، قيرغزستان، فيتنام”.
كيف تقام التصفيات؟
كما هو الحال في التصفيات المزدوجة التي جرت لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا – الامارات 2019، فإن نظام التصفيات المقبلة سيكون مشابها تماما، بحيث تقام المباريات وفق نظام الدوري “ذهابا وايابا” ويتأهل أبطال المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني فيها “المجموع 12 منتخبا”، إلى نهائيات كأس آسيا 2023 مباشرة، وإلى المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال قطر 2022، فيما تخرج المنتخبات غير المتأهلة نهائيا من تصفيات المونديال، لكنها ستخوض فيما بعد تصفيات لتحديد بقية المنتخبات التي ستتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبا في كوريا الجنوبية أو الصين وفق ما سيقرره الاتحاد الآسيوي لاحقا.
ويعد منتخب قطر أول المتأهلين إلى النهائيات باعتباره مستضيف كأس العالم 2022 وتحدد ذلك يوم 30-12-2010، لكنه سيخوض تصفيات كأس آسيا، وستتأهل 4 أو 5 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم في قطر.
مواعيد التصفيات
تبدأ المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة بمشاركة 40 منتخبا، وسيخوض كل منتخب 8 مباريات “4 ذهابا و4 إيابا”، ونظريا لأن عدد المنتخبات فرديا في كل مجموعة، فإن كل منتخب سيغيب عن جولة ذهابا وأخرى إيابا وفقا للقرعة وجدول المباريات الذي سيصدر الشهر المقبل.
وستقام الجولة الأولى يوم 5-9-2019 والثانية في 10-9-2019 والثالثة 10-10-2019 والخامسة 14-11-2019 والسادسة 19-11-2019 والسابعة 26-3-2020 والثامنة 31-3-2020 والتاسعة 4-6-2020 والعاشرة والأخيرة يوم 9-6-2020.
وسيخوض المتأهلون الـ 12 “أبطال المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني”، والذين تأهلوا مباشرة الى نهائيات كأس آسيا 2023،
تصفيات المرحلة الثالثة لمونديال قطر 2022، سيتم فيها تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تتألف كل مجموعة من 6 فرق، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، وتقام المباريات على مدار 10 جولات، تقام الأولى يوم 3-9-2020 والثانية يوم 8-9-2020 والثالثة 13-10-2020 والرابعة 12-11-2020 والخامسة 17-11-2020 والسادسة 25-3-2021 والسابعة 30-3-2021 والثامنة 8-6-2021 والتاسعة 7-9-2021 والعاشرة 12-10-2021.
المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم “الملحق الآسيوي”، تقام بين المنتخبين اللذين يحتلان المركز الثالث في المجموعتين خلال المرحلة الثالثة من التصفيات، وتقام المباراتان ذهابا يوم 11-11-2021 وإيابا يوم 16-11-2021، ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين لملاقاة رابع الترتيب في قارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في “الملحق العالمي”، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين الى نهائيات كأس العالم.