“النشامى” يتسلح بميزة الجمهور في مواجهة أستراليا غدا

بلال الغلاييني

عمان – يتسلح المنتخب الوطني لكرة القدم بميزة الجمهور، وهو يخوض واحدة من أهم المواجهات في رحلته نحو مونديال قطر 2022، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، عندما يلاقي ضيفه المنتخب الأسترالي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس على ستاد الملك عبدالله الثاني، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، التي يحتل فيها “النشامى” حاليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المنتخب الأسترالي الذي يتصدر فرق المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه منتخب نيبال بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم بالمركز الخامس والأخير منتخب الصين تايبيه برصيد خال من النقاط.

ويعتبر الجمهور الرقم الصعب في هذه المواجهة والمساند الحقيقي للمنتخب الوطني، وهو ما أجمع عليه المتابعون حتى أفراد المنتخب الأسترالي، الذين استعادوا ذكريات اللقاءات السابقة في عمان والدور المهم الذي لعب بها الجمهور الأردني، والذي مكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراتين في عمان.

واتخذ اتحاد الكرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كافة الترتيبات لاستقبال الجماهير الكبيرة التي ستساند المنتخب الوطني لحظة وصولها المنطقة المحيطة بمدينة الملك عبدالله الثاني، مثلما تم إنجاز مراحل دخول الجمهور في الدرجات المخصصة “الأولى والثانية”، إضافة إلى تخصيص منطقة للجمهور الأسترالي.

“النشامى” ينهي تحضيراته

ينهي المنتخب الوطني تحضيراته الفنية لهذه المباراة، من خلال الحصة التدريبية التي يخضع لها عند الساعة الرابعة من مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني، حيث سيركز المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بروكلمنز على الجوانب الفنية والأساليب التي سيعتمد عليها في مواجهة قوة وخبرة الفريق الضيف، وذلك من خلال التشكيلة المناسبة التي سيبدأ فيها المباراة.

وخاض المنتخب الوطني أمس تدريبين في الفترتين الصباحية والمسائية، بحضور كافة اللاعبين وسط ارتفاع في الثقة والروح المعنوية لدى اللاعبين والجهازين الفني والإداري في مساعيهم للظهور بمستوى فني قوي يعزز من تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.

وكانت صفوف المنتخب الوطني قد اكتملت في الأيام الماضية بعد التحاق اللاعبين المحترفين في الخارج، وانتظامهم في المعسكر التدريبي المغلق، حيث تضم تشكيلة المنتخب التي ستخوض هذه المواجهة والمباراة المقبلة مع منتخب الصين تايبيه، وتقام يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 26 لاعبا هم: عامر شفيع، أحمد عبدالستار، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، إحسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، أحمد سمير، بهاء عبدالرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار وبهاء فيصل.

“الأسترالي” يواصل استعداداته

من جهته يواصل المنتخب الأسترالي تحضيراته المكثفة في العاصمة عمان، في الوقت الذي أبدت فيه وسائل الإعلام الأسترالية اهتماما كبيرا بمنتخب بلادها وأهمية هذه المباراة، حيث نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لقاءات موسعة مع مجموعة من اللاعبين، الذين أكدوا على أهمية تحقيق الفوز والانتقال إلى مرحلة أخرى من رحلة التصفيات، معتبرين أن الجمهور الأردني أحد أهم العوامل التي يرتكز عليها “النشامى” في هذه المباراة.

وأبدى اللاعبون إعجابهم بالطقس الجميل في العاصمة عمان، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام والمواقع لقطات منوعة عن العاصمة الأردنية عمان.

وتضم قائمة المنتخب الأسترالي كلا من اللاعبين عزيز بيخ، براندون بوريلو، مارتن بويل، ميلوس ديجينيك، كيني دوغال، آدم فيديريسي، أبوستولوس جيانو، كريج جودوين، ريان جرانت، أجدين هارتيك، جاكسون جاكسون إيرفين جيمس جيجو، أندرو، ماثيو ليكي، أوير مابيل، آرون مويون، جوش ريزدون، مات ريان، توم روجيك، ترينت سينسبري، براد سميث، هاري سوتار، آدم تاجغارت، بيلي رايت.

حراس مرمى المنتخب الوطني في تدريب سابق – (من المصدر)



المؤتمر الصحفي اليوم

يظهر المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمنز وأحد اللاعبين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني، والذي يبدأ عند الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم في المركز الإعلامي التابع لاستاد الملك عبدالله الثاني، حيث ينتظر أن يتحدث فيتال عن أهمية المباراة وجاهزية “النشامى” لمواجهة قوة وخبرة الفريق الأسترالي.

ويعقد المدير الفني للمنتخب الأسترالي جراهام ارنولد واحد لاعبي الفريق مؤتمرا صحفيا يبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء للحديث عن الجوانب الفنية لفريقه وأهمية هذه المباراة بالنسبة للمجموعة الثانية.

ويسبق المؤتمر الصحفي اجتماع فني للتأكيد على التعليمات واعتماد الوان قمصان المنتخبين، بحضور مراقب المباراة وطاقم حكامها.

نتائج الجولات الماضية

وكانت الجولات الأربع الماضية، قد شهدت فوز المنتخب الوطني على مستضيفه منتخب الصين تايبيه 2-1، والكويت على نيبال 7-0، وفي الجولة الثانية التي لم يخض فيها المنتخب الوطني مباراة، فاز المنتخب الأسترالي على مستضيفه المنتخب الكويتي 3-0، وفاز منتخب نيبال على ضيفه منتخب الصين تايبيه 2-0، وفي الجولة الثالثة سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب الكويتي في عمان، وفاز منتخب استراليا على نيبال 5-0، وفي الجولة الرابعة فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب النيبالي 3-0، وفاز منتخب استراليا على الصين تايبيه 7-1.