النشامى يتعادل سلباً مع دينامو كييف

عمان – الغد- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع فريق دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، 0-0 في المباراةو التي جرت بينهما الأحد في دبي ضمن معسكر النشامى التدريبي والذي يقيمه في الإمارات حتى 16 شباط (فبراير) ، تأهباً لاستكمال تصفيات المونديال.

وإلى جانب مواجهة دينامو كييف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مؤخراً في المركز الـ 11 ضمن قائمة أفضل الأندية التي شاركت في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ البطولة، فإن معسكر النشامى يتضمن أيضاً عدداً من المباريات الودية الدولية، أمام طاجيكستان يومي 1 و5 شباط ( فبراير) ، وأوزبكستان 15 من الشهر ذاته.