“النشامى” يتغلب على البحرين وديا بهدفين لهدف

المنامة- فاز منتخب الأردن على نظيره البحريني، ضمن دورة البحرين الودية الثلاثية، بهدفين لهدف.

وسجل هدفا الأردن علي علوان في الدقيقة 14 و بهاء فيصل في الدقيقة 46 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة البحرينية المنامة، فيما جاء هدف المنتخب البحريني الوحيد في الدقيقة 92 من خلال ركلة جزاء سجلها اللاعب محمد جاسم

واختتم منتخب النشامى بهذا الفوز مشاركته في دورة البحرين الودية بفوز على البحرين وخسارة من هاييتي بهدفين دون مقابل.

وتأتي دورة البحرين الودية، في إطار استعدادات النشامى لخوض كأس العرب “فيفا 2021” مطلع كانون أول القادم في الدوحة، قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا 2023 أواخر كانون الثاني من العام القادم.