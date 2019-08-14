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“النشامى” يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة في ختام بطولة “غرب آسيا”

منذ 25 دقيقة

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عمان-الغد- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم بـ 3 أهداف مقابل لا شي، على نظيره السعودي مساء السبت، في ختام مشاركة المنتخبين في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء في العراق.
وسجل أهداف النشامى سعيد مرجان د 59 ، ويوسف الرواشدة د 91 ، وفراس شلباية ركلة جزاء د 93.

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