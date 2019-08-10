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“النشامى” يتغلب على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة

في ختام ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

منذ 5 ساعات
المنتخب الوطني لكرة القدم -( ا ف ب)

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عمان-الغد- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، على نظيره السعودي، مساء السبت ، في ختام مشاركة المنتخبين في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء في العراق.
وسجل أهداف النشامى ، سعيد مرجان د59 ، ويوسف الرواشدة د90 وفراس شلباية د 93 ركلة جزاء.

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