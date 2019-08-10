“النشامى” يتغلب على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة

عمان-الغد- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، على نظيره السعودي، مساء السبت ، في ختام مشاركة المنتخبين في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء في العراق.

وسجل أهداف النشامى ، سعيد مرجان د59 ، ويوسف الرواشدة د90 وفراس شلباية د 93 ركلة جزاء.