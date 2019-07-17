خالد تيسير العميري

عمان – أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، عن وقوع المنتخب الوطني “النشامى” في مجموعة “قوية”، ضمّت إلى جانبه منتخبات، أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

وتُعد مواجهة “النشامى” أمام “الكنغر الأسترالي”… الأبرز على مستوى المجموعة، في مشهد مطابق لقرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وآسيا 2019 في الإمارات، حيث وقعت أستراليا بنفس مجموعة المنتخب الوطني، التي ضمت طاجكستان وقيرغزستان وبنغلادش، وتأهلت أستراليا آنذاك كبطلة عن المجموعة الثانية برصيد “21” نقطة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة للمونديال وتأهلت مباشرة الى نهائيات كأس آسيا.

فيما جاء “النشامى” بالمركز الثاني برصيد “16” نقطة، ليخرج من تصفيات كأس العالم، ويجبر على خوض المرحلة التأهيلية الثالثة لكأس آسيا، بعد أن فشل في حجز إحدى بطاقات التأهل الـ 12 الى نهائيات آسيا والمرحلة اللاحقة من تصفيات المونديال.

وتفوّق المنتخب الوطني على نظيره الأسترالي في لقاء الذهاب بالتصفيات المزدوجة، الذي أقيم على “ستاد عمّان الدولي”، بنتيجة 2-0 سجلهما (حسن عبد الفتاح وحمزة الدردور) ، قبل أن يخسر لقاء الإياب 1-5 على ملعب سيدني.

وتميل كفّة الإنتصارات في المواجهات الرسمية المباشرة لصالح “النشامى”، حيث في 5 مباريات سابقة، فاز الأردن في 3 مباريات، مقابل انتصارين لأستراليا، وسجل الأردن 6 أهداف مقابل 10 لأستراليا.

وتواجه المنتخب الوطني مع المنتخب الاسترالي في تصفيات كأس العالم 2014، حيث فاز “النشامى” في عمّان 2-1، قبل أن يتعثّر في سيدني 0-4.

ويعود آخر لقاء جمع بين “النشامى” و”الكنغر” إلى نهائيات كأس آسيا 2019 والتي أقيمت مطلع العام الحالي في الإمارات، وانتصر فيه المنتخب الوطني آنذاك بهدف نظيف سجله أنس بني ياسين.

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