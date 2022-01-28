“النشامى” يتفوق على نظيره النيوزيلندي وديا

عمان-الغد- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب جامعة نيويورك الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من علي علوان (هدفان) وموسى التعمري (ركلة جزاء) ، فيما جاء هدف المنتخب النيوزيلندي الوحيد عبر اللاعب كريس وود من علامة الجزاء.

وجنى منتخب النشامى العديد من الفوائد الفنية والمعنوية في لقاء نيوزيلندا، بعد أن قدم أداء جيدا.

وتأتي هذه المباراة في اطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في الامارات استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.