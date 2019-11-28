النشامى يتقدم مركزا في التصنيف الجديد للفيفا

خالد العميري

عمان – تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مركزا واحدا على سلم التصنيف الشهري الصادر اليوم الخميس عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث جاء “النشامى” في المركز 97 عالميا برصيد 1238 نقطة.

ويأتي تقدم “النشامى” خطوة إلى الأمام في التصنيف العالمي للفيفا، بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف مقابل لا شيء والفوز على الصين تايبيه بخماسية نظيفة، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب الوطني خطوة ليقبع في المركز 16 برصيد 1238 نقطة، خلف اليابان – التي انتزعت الصدارة من إيران بعد تراجعها 6 مراكز دفعة واحدة – وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والعراق والإمارات والصين وسورية وعمان واوزبكستان ولبنان وفيتنام وقيرغزستان، كما جاء “النشامى” بالمركز 12 عربيا خلف منتخبات، تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسورية وعمان ولبنان.

وتقدم “النشامى” هذا العام بمقدار 12 مركزا عن آخر تصنيف له في نهاية العام الماضي، عندما حل في المركز 109 عالميا، في حين تراوح تصنيفه هذا العام بين المراكز 97،98،99، حتى استقر به المقام في المركز 97 عالميا.

وتبقت للمنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، أمام الكويت يوم 31 آذار (مارس) المقبل، ونيبال يوم 4 حزيران (يونيو) المقبل، واستراليا يوم 9 من الشهر ذاته، وجميعها ستُقام خارج الأردن، علما أن رصيد المنتخب يبلغ 10 نقاط ويتأخر بفارق الأهداف عن الكويت، فيما يحتل “الكنغر الأسترالي” المركز الأول برصيد 12 نقطة.

بدورها، حافظت السنغال على صدارة منتخبات القارة الإفريقية، ببقاءها في المركز 20 عالميا برصيد 1555 نقطة، فيما استقرت تونس بالمركز الثاني بعد تقدمها مركزين عالميا برصيد 1506 نقطة، ونيجيريا ثالثة والجزائر رابعة والمغرب خامسة.

واحتفظت المنتخبات الخمسة الأولى بترتيبها في قمة التصنيف العالمي، حيث بقيت بلجيكا أولى برصيد 1765 نقطة وفرنسا ثانية برصيد 1733 نقطة والبرازيل ثالثة برصيد 1712 نقطة وإنجلترا رابعة برصيد 1661 والأوروغواي خامسة برصيد 1645 نقطة، فيما جاء التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل بتقدم كرواتيا للمركز السادس عوضا عن البرتغال، التي تراجعت للمركز السابع، فيما بقيت أسبانيا ثامنة والأرجنتين تاسعة وكولومبيا عاشرة.

وتأتي هذه التغييرات اللافتة في مراكز المنتخبات بالتصنيف الشهري الجديد للفيفا، بعدما شهدت الفترة الماضية إقامة 177 مباراة دولية، من ضمنها التصفيات الآسيوية المشتركة المرهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا (الصين 2023)، بالإضافة إلى إقامة تصفيات كأس أوروبا وكأس أفريقيا.

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