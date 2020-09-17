“النشامى” يتقدم مركزا في التصنيف العالمي لـ “الفيفا”

خالد العميري

عمان – تقدم منتخبنا الوطني، مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، ليصبح في المركز 96 عالميا و16 آسيويا برصيد 1238 نقطة.

وحافظت اليابان على صدارة تصنيف منتخبات القارة الآسيوية والمركز 28 عالميا برصيد 1500 نقطة، فيما جاءت إيران بالمركز الثاني آسيويا و30 عالميا برصيد 1489 نقطة، وحلت كوريا الجنوبية بالمركز الثالث آسيويا و39 عالميا برصيد 1464 نقطة، وأستراليا بالمركز الرابع آسيويا و41 عالميا برصيد 1457 نقطة، وقطر بالمركز الخامس آسيويا و55 عالميا برصيد 1396 نقطة، والسعودية بالمركز السادس آسيويا و66 عالميا برصيد 1351 نقطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي الصادر عن “فيفا” بعد توقف طويل دام ستة أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث استأنفت المباريات الدولية أخيراً، باستثناء المواجهة الودية التي جمعت فريقين من قارة آسيا حين تفوقت أوزبكستان على طاجيكستان بنتيجة 2-1، واقتصرت العودة على منتخبات القارة الأوروبية، التي نشطت مع إنطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأقيمت 54 مباراة في دوري الأمم الأوروبية ما انعكس مباشرة على التصنيف العالمي، الذي ظل دون تغيير منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي، لكن المنتخبات الأربع الأولى لم تتأثر بهذا التغيير، حيث تمسكت بلجيكا بالصدارة برصيد 1773 نقطة، متقدمة على فرنسا الثانية برصيد 1744 نقطة، والبرازيل الثالثة برصيد 1712 نقطة، وإنجلترا الرابعة برصيد 1664 نقطة.

ونجحت البرتغال في التقدم مركزين من السابع إلى الخامس برصيد 1653 نقطة، وهو ما انعكس بالسلب على كرواتيا التي تراجعت مركزين من السادس إلى الثامن عالميا برصيد 1628 نقطة، فيما تقدمت إسبانيا مركزاً نحو السابع برصيد 1642 نقطة، بينما بقيت ثلاثة منتخبات من أميركا الجنوبية وهي الأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا في مراكزها ضمن العشرة الأوائل.

وعلى صعيد القارة الأفريقية، بقيت السنغال في المقدمة باحتلالها المركز 20 عالميا برصيد 1555 نقطة، وجاءت تونس بالمركز الثاني و26 عالميا برصيد 1506 نقطة، ونيجيريا بالمركز الثالث و29 عالميا برصيد 1493 نقطة، والجزائر بالمركز الرابع و35 برصيد 1482 نقطة، والمغرب بالمركز الخامس و43 عالميا برصيد 1456 نقطة، وغانا بالمركز السادس و46 عالميا برصيد 1439 نقطة، ومصر بالمركز السابع و51 عالميا برصيد 1420 نقطة.