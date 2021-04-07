“النشامى” يحافظ على المركز 95 في تصنيف “فيفا”

عمان – الغد – حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز 95 عالميا، في التصنيف العالمي الذي صدر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبات “النشامى” في المركز 15 آسيويا والمركز 12 عربيا برصيد 1251.63 نقطة.

وكان “النشامى” خاض 3 مباريات ودية مؤخرا، حيث تعادل مع عُمان 0-0 وفاز على لبنان 1-0 في معسكر دبي وعلى البحرين 2-1 في المنامة، إستعدادا لخوض 3 مباريات متبقية له ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم – قطر 2022 وكأس آسيا – الصين 2023، حيث سيلاقي منتخبات نيبال والكويت واستراليا في الكويت أيام 7، 11، 15 حزيران (يونيو) المقبل.

إلى ذلك، يتصدر المنتخب البلجيكي صدارة تصنيف “فيفا” برصيد 1783 نقطة، فيما يحتل المنتخب الياباني صدارة التصنيف الآسيوي والمركز 28 عالميا برصيد 1509 نقاط، فيما يحتل منتخب تونس صدارة التصنيف العربي والمركز 26 عالميا برصيد 1512 نقطة، علما أن منتخب السنغال يحتل صدارة التصنيف الأفريقي وفي المركز 22 عالميا برصيد 1542 نقطة.