“النشامى” يحافظ على مركزه في التصنيف الجديد للفيفا

عمان – الغد – حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز 95 عالميا برصيد 1243 نقطة، وفقا للتصنيف الجديد الذي صدر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما يحتل “النشامى” المركز 15 آسيويا، في الوقت الذي تصدر فيه المنتخب البلجيكي صدارة التصنيف العالمي برصيد 1780 نقطة، فيما يحتل المنتخب الياباني صدارة المنتخبات الآسيوية وحل في المرتبة 27 عالمياً برصيد 1502 نقطة، متقدماً أمام إيران التي جاءت في المرتبة 29 على الصعيد العالمي.

وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية في المرتبة 38، وأستراليا بالمرتبة 41 وقطر بالمرتبة 58 والسعودية بالمرتبة 67.

وتستعد المنتخبات الآسيوية في الأشهر المقبلة لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ولم يشهد التصنيف العالمي الكثير من التغييرات في الشهر الماضي، وذلك بسبب عدم خوض الكثير من المباريات في هذه الفترة.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى معسكرا تدريبيا في دبي يوم الثلاثاء الماضي، استهله بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، انتهى بالتعادل دون أهدف، قبل أن يتغلب على طاجيكستان 2-0، ليتعثر بعد ذلك أمام نفس الفريق، ثم نادي زينيت وبذات النتيجة 0-1 وخسر 0-2 امام منتخب اوزبكستان.