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“النشامى” يحقق فوزا مثيرا على الصين تايبيه في التصفيات المزدوجة

منذ 41 دقيقة

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عمان – الغد – حقق المنتخب الوطني الاول لكرة القدم “النشامى“، فوزا صعباً ومثيراً على مضيفه منتخب الصين تايبيه “تايوان” بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على ستاد “تايبيه البلدي”، لحساب الجولة الاولى عن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسجل هدفي “النشامى” كل من بهاء فيصل وأحمد سمير في الدقيقتين 18 و 37 على الترتيب، فيما سجل هدف الصين تايبيه اللاعب تشي هاو وين في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الثانية بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مواجهة الكويت ونيبال، علماً أن منتخب استراليا لا يلعب في هذه الجولة، حيث تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، وتستقبل الكويت منتخب أستراليا، وتحل نيبال ضيفة على الصين تايبيه.

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