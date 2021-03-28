“النشامى” يختتم استعداداته لمواجهة المنتخب البحريني غدا

بلال الغلاييني

عمان- يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية لخوض المواجهة الودية الدولية، التي تجمعه مع المنتخب البحريني الشقيق يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال التدريب الذي يخضع له مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بقيادة المدير الفني البلجيكي فيتال، والذي سيركز من خلاله على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها المباراة، والتي تعد غاية في الأهمية كونها تشكل المحطة الأخيرة من اللقاءات التحضيرية قبل دخول “النشامى” في معترك استئناف منافسات التصفيات المزدوجة، التي تعد تأهيلية إلى مونديال قطر 2022، والنهائيات الآسيوية التي تستضيفها الصين في العام 2023، حيث يستأنف “النشامى” مشواره في التصفيات خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وفق نظام التجمع (الفقاعة الصحية)، والذي يقام حسب قرار الاتحاد الآسيوي في دولة الكويت، ضمن لقاءات المجموعة الثانية، حيث يواجه نظيره منتخب نيبال يوم 7 من الشهر ذاته، ثم يواجه الكويت يوم 11 منه، على أن يختتم مبارياته أمام أستراليا يوم 15 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني على سلم ترتيب منتخبات المجموعة الثانية، بالشراكة مع المنتخب الكويتي بالرصيد ذاته ولكل منهما 10 نقاط، في الوقت الذي ما يزال فيه المنتخب الأسترالي يتصدر فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم بالمركز الرابع منتخب نيبال برصيد 3 نقاط، وأخيراً تايبيه الصينية بالمركز الخامس من دون نقاط.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ تحضيراته في العاصمة البحرينية المنامة أول من أمس استعدادا لخوض هذه المباراة التي تبدأ عند الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي)، بعد أن أنهى معسكره التدريبي في إمارة دبي، والذي شهد إقامة مباراتين وديتين؛ الأولى كانت أمام المنتخب العماني وسيطر عليها التعادل السلبي، فيما حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراته الثانية على المنتخب اللبناني وبهدف وحيد جاء بإمضاء اللاعب موسى التعمري.

وتشهد تحضيرات المنتخب الوطني في العاصمة البحرينية غياب أربعة لاعبين من التشكيلة الرئيسية التي أعلن عنها المدير الفني فيتال، حيث لم تسمح تعليمات دولة الكويت بالتحاق اللاعبين المحترفين عدي الصيفي وبهاء عبد الرحمن، فيما ما يزال اللاعب علي علوان يخضع للحجر الصحي في إمارة دبي بعد إصابته بفيروس كورونا، واضطر اللاعب محمود مرضي للعودة إلى سلطنة عمان لقضاء أيام عدة (استشفاء) بعد أن تعرض للإصابة في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في إمارة دبي.

وباتت تشكيلة المنتخب الوطني التي تتحضر لمواجهة المنتخب البحريني تضم 26 لاعباً هم: أحمد عبد الستار، نور بني عطية، محمود كواملة، طارق خطاب، يزن العرب، سعد الروسان، رواد أبوخيزران، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، نور الروابدة، أحمد سمير، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، صالح راتب، موسى التعمري، ياسين البخيت، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، بهاء فيصل، حمزة الدردور، يزن النعيمات ومحمد أبوزريق.

تحضيرات المنتخب البحريني

ويواصل المنتخب البحريني تحضيراته المكثفة لخوض المباراة الودية أمام المنتخب الوطني، بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، وهو ظهر بصورة طيبة في مباراته الودية الأخيرة التي جمعته مع المنتخب السوري في المنامة، وتمكن فيها “البحريني” من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتستضيف البحرين ما تبقى من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث تضم المجموعة منتخبات البحرين وإيران والعراق وهونج كونج وكمبوديا، في الوقت الذي يتصدر فيه المنتخب العراقي فرق المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، يليه المنتخب البحريني بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم المنتخب الإيراني بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبالمركز الرابع يأتي منتخب هونج كونج برصيد 5 نقاط، وبالمركز الخامس والأخير منتخب كمبوديا برصيد نقطة واحدة.

وتضم قائمة المنتخب البحريني كلا من اللاعبين أحمد عبد الله ومهدي حميدان وعلي حرم ومحمد مرهون وعلي مدن وسيد رضا عيسى وحمد شمسان وسيد مهدي باقر وسيد هاشم عيسى وسيد شبر علوي وجاسم الشيخ وكميل الأسود وعبد الرحمن الأحمدي وعبد الوهاب المالود وإسماعيل عبد اللطيف وسيد محمد جعفر ووليد الحيام وأحمد بوغمار وأحمد ميرزا ومحمد عبد الوهاب ومحمد الحردان ومحمد الرميحي وراشد الحوطي وعيسى موسى وعبد الله يوسف والأخير يلعب محترفا في صفوف فريق سلافيا براغ التشيكي.