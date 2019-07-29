“النشامى” يختتم معسكر تركيا ويجهز لمنافسات غرب آسيا

عمان – الغد – اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، في مدينة اسطنبول، في اطار تحضيرات النشامى لخوض بطولة غرب آسيا التاسعة، التي تنطلق اليوم في العراق.

واجرى المنتخب صباح أمس، التدريب الأخير على الملعب الفرعي لاستاد اتاتورك الاولمبي، بمشاركة كافة اللاعبين الـ26 الذين تواجدوا في المعسكر التدريبي الذي اقامه النشامى في تركيا لمدة عشرة أيام، بانتظار العودة إلى العاصمة عمان فجر اليوم.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني خلال اليومين القادمين، القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعبا للمشاركة في غرب آسيا، قبل التوجه مساء الخميس إلى اربيل للمشاركة في البطولة.

بدوره، عبر مدرب النشامى فيتال بوركلمانز، عن رضاه الكامل بشأن المعسكر الذي اقامه المنتخب في تركيا، والذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى الجاهزية قبل المشاركة في البطولة.

وأضاف: “شهد المعسكر العديد من الحصص التدريبية المكثفة على المستوى البدني والفني والتكتيكي، وخضنا مباراتين وديتين ظهرنا خلالهما بشكل مميز.. ورفعنا مستوى الانسجام بين الوجوه الشابة وركائز الفريق، واختبرنا العديد من اللاعبين في مختلف المراكز”.

ولفت فيتال إلى اتساع دائرة خيارات الجهاز الفني.. “لدينا العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج والمنتظر التحاقهم بالنشامى قبل بدء تصفيات كأس العالم.. كما بدأنا التجمع في عمان بقائمة أولية ضمت 31 لاعبا مطلع الشهر الحالي، ما يمنحنا فرصة توسيع رقعة الاختيار خلال الفترة المقبلة”.

وختم حديثه: “خضنا مباراتين وديتين تدريبيتين.. فزنا في الأولى 4-1، ثم تعادلنا مع باشيك شاهير وصيف الدوري التركي 3-3، واظهرنا أداء مطمئنا قبل انطلاق بطولة غرب آسيا”.

ويضم وفد النشامى إلى جانب فيتال، مدير المنتخب أسامة طلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب احمد هايل، المسؤول الإعلامي محمد العياصرة، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة وفادي مهدي، ومسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما يضم الوفد 26 لاعبا هم: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

يذكر ان النشامى جاء على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الأولى” سورية ولبنان وفلسطين واليمن إلى جانب منتخب البلد المضيف.

ويستهل النشامى مشواره في البطولة في الرابع من آب (أغسطس) المقبل بلقاء البحرين، قبل أن يواجه الكويت بعد ثلاثة أيام، على ان يختتم في العاشر من الشهر ذاته الدور الأول بلقاء السعودية، حيث حيث تقام مباريات المجموعة في مدينة اربيل.