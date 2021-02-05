النشامى يخسر امام طاجيكستان ويلاقي بطرسبورغ الثلاثاء – صور

محمد عمّار

عمان – خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة، أمام نظيره الطاجيكستاني 0-1، في اللقاء الودي الذي أقيم بملعب ذياب عوانة بإمارة دبي، في اطار معسكر النشامى بالامارات، استعدادا لاستكمال التصفيات الآسيوي المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواصل المنتخب معسكره التدريبي، حيث ينتظر ان يلتقي فريق زينيت سان بطرسبرغ في لقاء الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته، وكان المنتخب الوطني قد تغلب على طاجيكستان اللقاء الأول بنتيجة 2-0.

والمنتخب الوطني يحل بالمركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تتصدرها استراليا برصيد 12 نقطة، ويتخلف المنتخب عن نظيره الكويتي بفارق المواجهات المباشرة بينهما، حيث تعادلا في عمان بدون أهداف، وستقام مباراة الإياب في الكويت نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.

وتنص تعليمات التصفيات المزدوجة، على تأهل أبطال المجموعات الثمانية للدور الحاسم، إلى جانب افضل منتخبات حلت بالمركز الثاني للمجموعات الثمانية.

الأردن 0 طاجيكستان 1

أحكم المنتخب سيطرته على الأداء، من خلال ضبط الإيقاع في منطقة العمليات، وفرض أسلوب تكتيكي مميز من خلال تفعيل الطرفين، أو من خلال الكرات البينية الأرضية، وحتى من خلال التسديدات المباشرة صوب حارس طاجيكستان الذي تحمل العبء الأكبر إلى جانب خط الدفاع، لدرء الخطورة الأردنية بعد أن امتلك “النشامى” بوادر التفوق الميداني من خلال تنويع الهجوم.

وقاد ابراهيم سعادة وسعد الروسان الدفة في منطقة العمليات بإسناد من قبل المدافع مهند خيرالله، فيما وفر الظهيران فراس شلباية وسالم العجالين الإسناد من المنطقة الخلفية، ما فسح المجال أمام علي علوان، وأتاح المساحات الكافية ليوسف أبو جلبوش للتقدم لإسناد يزن النعيمات في المنطقة الأمامية، وتشكيل خط هجوم رباعي من علوان وأنس العوضات من طرفي المنتصف خلف أبو جلبوش والنعيمات.

السيناريو الاردني وضع الفريق الطاجيكي تحت التهديد، وتراجع لاعبوه صوب المواقع الدفاعية للتخفيف من الضغط ومحاولات الهجمات المرتدة التي بقيت تحت سيطرة مهند خيرالله وطارق خطاب ومن خلفهم الحارس عبدالله الفاخوري، وكاد النعيمات ان يحقق التقدم للمنتخب من “كرباجية” بعيدة المدى، إلا ان الحارس الطاجيكي العملاق أبعدها لركنية، وأخرى من العوضات الذي راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية كان الحارس لها بالمرصاد، فيما حادت صاروخية سعد الروسان عن المرمى بقليل، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي.

في الحصة الثانية دفع مدرب النشامى بالبدلاء صالح راتب عوضا عن أبو جلبوش، وأحمد العرسان عوضا عن علوان وزيد أبو عابد بديلا للعوضات على فترات، وذلك لإيجاد الحلول الناجعة لملامسة شباك طاجيكستان، وفك شيفرة الدفاعات المتراصة، وايجاد حلول فردية من خلال الاختراقات أو التصويبات من خارج المنطقة، أو الكرات البينية القصيرة، وحلول فردية كان يتولاها صالح راتب، مع مشاركة خير الله بواجب الإسناد لمنطقة العمليات لزيادة وتيرة اللعب في المنطقة الأمامية مع العودة لإسناد خطاب في الجانب الدفاعي في حال فقدان الكرة.

وعلى عكس المجريات انسل وحيد بروباتوف من ميسرة المنتخب وراوغ العجالين وسدد في شباك الفاخوري الهدف الأول للمنتخب الطاجيكي في الدقيقة 66.

حاول مدرب المنتخب فيتال بوركيلمانز جاهدا إجراء تبديلات تكتيكية من مختلف المحاور بغية تحقيق التعادل، ودفع بالبديل محمد وائل الزعبي عوضا عن يزن النعيمات لإحداث شرخ في دفاعات المنافس، بيد أن المنتخب الطاجكي واصل صحوته الدفاعية والانطلاق بكرات مرتدة، ومع ملامح الضغط فقد المنتخب البوصلة من خلال مسحات من التسرع، لتنتهي المباراة فوز طاجيكستان بهدف وحيد.

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