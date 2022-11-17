النشامى يخسر من نظيره الإسباني 3-1

عمان-الغد- خسر منتخب النشامى من نظيره الإسباني (3-1)، الخميس، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد عمان الدولي الذي بخوضها الأخير تحضيرا لكأس العالم الذي ينطلق الأحد المقبل في قطر.

وأحرز أهداف المنتخب الإسباني أنسو فاتي (13) وغافي (57) ويليامس (84) في حين سجل أحمد سمير هدف النشامى الوحيد عند الدقيقة 91.

وأقيمت المباراة الودية، بحضور رئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إضافة إلى عدد من الشخصيات والجمهور.

وشهدت المباراة عدة عروض فنية إضافة إلى فقرات قدمها الفنان عمر العبد اللات.