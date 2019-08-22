“النشامى” يخضعون لاختبارات بدنيّة استعداداً لتصفيات المونديال

عمان – الغد – خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الاربعاء، إلى إختبارات بدنية على ملعب “الكرامة”، باشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، وبحضور الامين العام للاتحاد سيزار صوبر، للوقوف على الحالة البدنية للاعبي “النشامى”.

وتأتي الاختبارات البدنية، في اطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتال بوركلمانز، للاطمئنان على مستوى الجاهزية البدنية لكل لاعب، وتحديد برنامج الاعداد خلال الفترة القادمة، لبلوغ لقاء الصين تايبية في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل بالشكل المطلوب.

ويستأنف المنتخب تدريباته البدنية والفنية مساء يوم الاحد المقبل على ذات الملعب، قبل ان يغادر الى كوالالمبور بقائمة تضم (18) لاعباً، استعداداً للقاء ماليزيا ودياً يوم 30 آب (اغسطس) الحالي، مع التحاق لاعبي الجزيرة والمحترفين بالخارج، تأهباً للسفر الى تايبيه.