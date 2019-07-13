“النشامى” يخضع لفحوصات طبية ويُواصل تدريباته استعداداً لـ “غرب آسيا”

عمان – الغد – خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم السبت، لفحوصات طبية، وذلك للاطمئنان على جاهزية النشامى والحالة الصحية بشكل عام.

وشملت الفحوصات التي جرت في ملعب “الكرامة” بمدينة الحسين للشباب، كافة اللاعبين المتاحين، والجهازين الفني والإداري للمنتخب، من اجل الوقوف على الحالة الصحية، حيث تضمنت الفحوصات: قوة الدم، السكري، التهابات الجسم، الكلى والكبد، الى جانب الأملاح.

في المقابل، واصل المنتخب تدريباته صباح اليوم بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تنطلق يوم 30 تموز (يوليو) الحالي في العراق، حيث تتواصل التدريبات اليومية حتى صباح يوم الجمعة المقبلة ، قبل التوجه الى معسكر تركيا الذي يستمر حتى اواخر الشهر الحالي، بقائمة تضم (26) لاعباً.

ويعقب معسكر تركيا، اختيار القائمة النهائية للمنتخب والتي تضم (23) لاعباً، للمشاركة في بطولة غرب بمشاركة 9 منتخبات، حيث جاء “النشامى” على رأس المجموعة الثانية في البطولة الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة لجدول المباريات، يوم 20 تموز (يوليو) الحالي في العاصمة بغداد.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة يوم الاربعاء المقبل في ماليزيا، قبل ان تنطلق التصفيات في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل.