“النشامى” يخوض مباراة تدريبية مع باشاك شاهير الأحد

عمان- الغد– يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض مباراة ودية تدريبية مع فريق باشاك شاهير، وصيف الدوري التركي الموسم الماضي، بعد غد، على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه “النشامى” في تركيا، تأهبا لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا مطلع الشهر المقبل في العراق.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم، خاض أول من أمس مباراة ودية تدريبية أمام أحد الأندية المحلية في تركيا، وضعت الجهاز الفني أمام المستوى العام للجاهزية.

ومنح الجهاز الفني بقيادة فيتال بوركلمانز، الفرصة لـ(20) لاعبا من قائمة الـ26 المتواجدة حالياً في معسكر إسطنبول، للمشاركة في اللقاء التدريبي الذي جرى على الملعب الفرعي لاستاد أتاتورك الأولمبي.

وتتواصل تدريبات النشامى في إسطنبول حتى مساء الاثنين المقبل، قبل العودة الى العاصمة عمان فجر يوم 30 الحالي، مع تقليص قائمة اللاعبين الى (23)، ثم التوجه بعد ذلك في الثاني من آب (أغسطس) المقبل الى أربيل للمشاركة في البطولة.

يذكر أن النشامى جاء على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الأولى” سورية ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف.

ويستهل النشامى مشواره بالبطولة في الرابع من آب (أغسطس) المقبل بلقاء البحرين، قبل أن يواجه الكويت بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم في العاشر من الشهر ذاته الدور الأول بلقاء السعودية.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 آب (أغسطس) المقبل في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة إعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل؛ حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.