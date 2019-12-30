“النشامى” يخوض 19 مباراة.. والجزيرة والوحدات يشاركان آسيويا.. وشباب الأردن يتألق عربيا

تيسير محمود العميري

عمان– هيمن فريق النادي الفيصلي على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن، في العام 2019 الذي يطرح اليوم آخر أوراقه.

فقد فاز الفيصلي بلقب الدوري وتوج به يوم الخميس 9 أيار (مايو) الماضي، بعد أن جمع 50 نقطة وحل الجزيرة وصيفا برصيد 49 نقطة والوحدات ثالثا برصيد 43 نقطة.

وفاز الفيصلي على الرمثا 2-0 ليتوج بلقب بطولة كأس الأردن، في المباراة الختامية التي جرت يوم السبت 1 حزيران (يونيو) الماضي.

الوحدات والجزيرة آسيويا

وشهد العام الحالي مشاركة فريق الوحدات في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث خرج مبكرا بعد خسارته أمام الكويت الكويتي 2-3، لينتقل للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي الى جانب الجزيرة، فخرج الوحدات من الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، فيما خرج الجزيرة من نهائي المنطقة ذاتها، وكلاهما خرج على يد فريق العهد اللبناني.

ولعب الفريقان 18 مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي؛ حيث فازا في 10 مباريات مقابل 4 حالات تعادل و4 خسائر، وسجلا 29 هدفا مقابل 11 هدفا في مرمييهما.

الجزيرة لعب 10 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 6 أهداف، بينما لعب الوحدات 8 مباريات؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.

شباب الأردن عربيا

وشارك فريق شباب الأردن في بطولة كأس الأندية العربية “كأس محمد السادس”؛ حيث خرج من دور الستة عشر، بعد أن حقق مفاجأة كبيرة تمثلت في إقصاء النجم الساحلي التونسي “حامل اللقب” من دور الـ32.

وخاض شباب الأردن 4 مباريات في المسابقة العربية؛ حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل 4 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه.

لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى سورية خلال نهائيات آسيا الأخيرة – (أ ف ب)



“النشامى” يخوض 19 مباراة رسمية وودية

وخاض المنتخب الوطني لكرة القدم 19 مباراة رسمية وودية داخل وخارج المملكة.

مشاركتان رسميتان شهدتا تواجد “النشامى”، في كأس آسيا- الإمارات 2019، وفي التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم- قطر 2023 وكأس آسيا- الصين 2023، كما شارك المنتخب في بطولتين في العراق؛ حيث شارك في بطولة الصداقة ومن ثم غرب آسيا، وخاض المنتخب 5 مباريات ودية تحضيرية.

وحقق “النشامى” الفوز في 8 مباريات رسمية وودية، وتحقق التعادل في 5 مناسبات، بينما خسر المنتخب 6 مرات، وخلال تلك المباريات، سجل المنتخب الوطني 28 هدفا مقابل 19 هدفا دخلت مرماه، وحاز المهاجم بهاء فيصل على لقب هداف المنتخب الوطني برصيد 6 أهداف.

نتائج “النشامى” في كأس آسيا