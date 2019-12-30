“النشامى” يخوض 19 مباراة.. والجزيرة والوحدات يشاركان آسيويا.. وشباب الأردن يتألق عربيا

تيسير محمود العميري
عمان– هيمن فريق النادي الفيصلي على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن، في العام 2019 الذي يطرح اليوم آخر أوراقه.
فقد فاز الفيصلي بلقب الدوري وتوج به يوم الخميس 9 أيار (مايو) الماضي، بعد أن جمع 50 نقطة وحل الجزيرة وصيفا برصيد 49 نقطة والوحدات ثالثا برصيد 43 نقطة.
وفاز الفيصلي على الرمثا 2-0 ليتوج بلقب بطولة كأس الأردن، في المباراة الختامية التي جرت يوم السبت 1 حزيران (يونيو) الماضي.
الوحدات والجزيرة آسيويا
وشهد العام الحالي مشاركة فريق الوحدات في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث خرج مبكرا بعد خسارته أمام الكويت الكويتي 2-3، لينتقل للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي الى جانب الجزيرة، فخرج الوحدات من الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، فيما خرج الجزيرة من نهائي المنطقة ذاتها، وكلاهما خرج على يد فريق العهد اللبناني.
ولعب الفريقان 18 مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي؛ حيث فازا في 10 مباريات مقابل 4 حالات تعادل و4 خسائر، وسجلا 29 هدفا مقابل 11 هدفا في مرمييهما.
الجزيرة لعب 10 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 6 أهداف، بينما لعب الوحدات 8 مباريات؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.
شباب الأردن عربيا
وشارك فريق شباب الأردن في بطولة كأس الأندية العربية “كأس محمد السادس”؛ حيث خرج من دور الستة عشر، بعد أن حقق مفاجأة كبيرة تمثلت في إقصاء النجم الساحلي التونسي “حامل اللقب” من دور الـ32.
وخاض شباب الأردن 4 مباريات في المسابقة العربية؛ حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل 4 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه.
“النشامى” يخوض 19 مباراة رسمية وودية
وخاض المنتخب الوطني لكرة القدم 19 مباراة رسمية وودية داخل وخارج المملكة.
مشاركتان رسميتان شهدتا تواجد “النشامى”، في كأس آسيا- الإمارات 2019، وفي التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم- قطر 2023 وكأس آسيا- الصين 2023، كما شارك المنتخب في بطولتين في العراق؛ حيث شارك في بطولة الصداقة ومن ثم غرب آسيا، وخاض المنتخب 5 مباريات ودية تحضيرية.
وحقق “النشامى” الفوز في 8 مباريات رسمية وودية، وتحقق التعادل في 5 مناسبات، بينما خسر المنتخب 6 مرات، وخلال تلك المباريات، سجل المنتخب الوطني 28 هدفا مقابل 19 هدفا دخلت مرماه، وحاز المهاجم بهاء فيصل على لقب هداف المنتخب الوطني برصيد 6 أهداف.
نتائج “النشامى” في كأس آسيا
- الأردن * أستراليا 1-0، سجله أنس بني ياسين.
- الأردن* سورية 2-0، سجلهما موسى التعمري وطارق خطاب.
- الأردن * فلسطين 0-0.
- الأردن * فيتنام 1-1 “4-2 ركلات ترجيح”، سجل للأردن بهاء عبدالرحمن ومن ركلات الجزاء بهاء عبدالرحمن وأحمد عرسان وأهدر بهاء فيصل وأحمد سمير، وسجل لفيتنام نغويين بونغ، ومن الجزاء كيو نغوك ودو هونغ وليونغ زوان وبوي دونغ.
نتائج “النشامى” في التصفيات المزدوجة
- الأردن * الصين تايبيه 2-1، سجل للأردن بهاء فيصل وأحمد سمير.
- الأردن * الكويت 0-0.
- الأردن * نيبال 3-0، سجل للأردن فراس شلباية وأحمد عرسان وبهاء فيصل.
- الأردن * أستراليا 0-1.
- الأردن * الصين تايبيه 5-0، سجلها بهاء فيصل 2 وأحمد عرسان وسالم العجالين وحمزة الدردور.
نتائج “النشامى” في بطولة غرب آسيا
- الأردن * البحرين 0-1.
- الأردن 8 الكويت 1-1، سجل للأردن سالم العجالين.
- الأردن * السعودية 3-0، سجلها سعيد مرجان ويوسف الرواشدة وفراس شلباية.
نتائج “النشامى” في بطولة الصداقة
- الأردن * سورية 0-1.
- الأردن * العراق 2-3، سجل للأردن العراقي ريبين سولاقا بالخطأ وبهاء فيصل.
نتائج “النشامى” في المباريات الودية
- الأردن * سلوفاكيا 1-5، سجل للأردن موسى التعمري.
- الأردن * إندونيسيا 4-1، سجل للأردن بهاء فيصل وأحمد عرسان ويوسف الرواشدة وحمزة الدردور.
- الأردن * ماليزيا 1-0، سجله سعيد مرجان.
- الأردن * بارغواي 2-4، سجل للأردن موسى التعمري وياسين البخيت.
- الأردن * سنغافورة 0-0.
نتائج الوحدات في “تمهيدي” دوري أبطال آسيا
- الوحدات * الكويت 2-3، سجل للوحدات حمزة الدردور وسعيد مرجان.
نتائج الوحدات والجزيرة بكأس الاتحاد الآسيوي
- الوحدات * النجمة اللبناني 1-0، سجله سعيد مرجان.
- الوحدات * هلال القدس 6-2، سجل للوحدات بهاء فيصل 4 وصالح راتب ومحمد الباشا.
- الوحدات * الجيش السوري 0-1.
- الوحدات * الجيش السوري 1-1، سجل للوحدات حسن عبدالفتاح.
- الوحدات * النجمة اللبناني 2-0، سجلهما بهاء فيصل وصالح راتب.
- الوحدات * هلال القدس 2-0، سجلهما رجائي عايد وبهاء فيصل.
- الوحدات * العهد اللبناني 0-1.
- الوحدات * العهد اللبناني 0-0.
- الجزيرة * النجمة البحريني 1-1، سجل للجزيرة محمود مرضي.
- الجزيرة * الكويت 1-0، سجله محمود زعترة.
- الجزيرة * الاتحاد السوري 4-0، سجلها محمد طنوس ومحمود مرضي ونور الدين الروابدة وأحمد سمير.
- الجزيرة * الاتحاد السوري 2-0، سجلهما فراس شلباية ونور الدين الروابدة.
- الجزيرة * النجمة البحريني 3-0، سجلها محمد طنوس ومهند خير الله وأحمد سمير.
- الجزيرة * الكويت 2-1، سجل للجزيرة محمود زعترة وأحمد سمير.
- الجزيرة * الجيش السوري 0-3.
- الجزيرة * الجيش السوري 4-0، سجلها عبدالله العطار وفراس شلباية وأحمد العيساوي وزيد جابر.
- الجزيرة * العهد اللبناني 0-0.
- الجزيرة * العهد اللبناني 0-1.
نتائج شباب الأردن في “كأس محمد السادس”
- شباب الأردن * النجم الساحلي 2-1، سجل للشباب يوسف النبر ومحمد مصطفى.
- شباب الأردن * النجم الساحلي 1-0، سجله لؤي عمران.
- شباب الأردن * الشباب السعودي 0-1.
- شباب الأردن * الشباب السعودي 1-1، سجل لشباب الأردن زيد أبو عابد.