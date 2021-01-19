“النشامى” يدخل معسكرا تدريبيا في دبي يتخلله 3 مواجهات ودية

عمان – الغد – يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، معسكرا تدريبيا في إمارة دبي يستمر حتى يوم 16 شباط (فبراير) المقبل، تأهبا لاستكمال المباريات الثلاث بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم – قطر 2022 وكأس آسيا – الصين 2023، حيث سيلتقي “النشامى” مع مضيفه الكويتي في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء 30 أذار (مارس) المقبل، ومضيفه النيبالي في الجولة التاسعة يوم الاثنين 7 حزيران (يونيو) المقبل، ومضيفه الاسترالي في الجولة العاشرة يوم الثلاثاء 15 حزيران (يونيو) المقبل.

ويخوض “النشامى” خلال المعسكر 3 مباريات ودية دولية أمام طاجيكستان يومي 1 و 5 شباط (فبراير) المقبل، وأوزبكستان في 15 من الشهر ذاته.

ويأتي معسكر المنتخب الوطني في دبي، بدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي تكفل بإقامته، في إطار اهتمام سموه بمنتخب النشامى.

وثمن مدرب المنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، حرص الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، على توفير كل متطلبات نجاح النشامى خلال التصفيات المشتركة، للمضي قدماً نحو الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2022 في قطر، وضمان الوجود في نهائيات آسيا 2023 بالصين، مشيراً إلى أن دعم سمو الأمير الحسين، ولي العهد، يضاعف حجم المسؤولية الملقاه على عاتق النشامى، لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أعلن مؤخرا قائمة ضمت 30 لاعباً، استعداداً للدخول في المعسكر التدريبي، اقتصرت على اللاعبين المحليين، في ظل إقامة المعكسر خارج أيام “فيفا” المعتمدة للتجمعات الدولية، وتعذر استدعاء المحترفين بالخارج.

وضمت القائمة: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، طارق خطاب، يزن العرب، هادي الحوراني، رواد أبو خيزران، مهند خيرالله، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، يوسف أبو الجزر، نور الروابدة، أحمد سمير، سعد الروسان، فضل هيكل، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، إبراهيم سعادة، أنس حماد، أحمد عرسان، محمود مرضي، زيد أبو عابد، محمد أبو زريق، يزن النعيمات، حمزة الدردور، محمد وائل الزعبي وعلي علوان.

وينتظر أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم مع اختتام المعسكر يوم 16 شباط (فبراير) المقبل، قبل أن يدخل النشامى المرحلة الثانية من التحضيرات يوم 15 آذار (مارس) المقبل، بإقامة معسكر تدريبي جديد في مسقط، يتخلله مواجهة المنتخب العُماني 19 من الشهر ذاته، قبل التوجه إلى دبي مجدداً للقاء لبنان يوم 24 منه، ثم المغادرة بعد ذلك إلى الكويت لخوض مباراة التصفيات. كما تتضمن خطة إعداد النشامى، إقامة معسكر تدريبي في أيار (مايو) المقبل، يسبق مواجهتي نيبال وأستراليا في حزيران (يونيو) المقبل، مع ختام الدور الثاني من التصفيات، سعياً لضمان العبور إلى الدور الحاسم.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمانية إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، الذي ينطلق في أيلول(سبتمبر) المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.