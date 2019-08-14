“النشامى” يستأنف التحضيرات للتصفيات المزدوجة الأسبوع المقبل

عمان- الغد – خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم للراحة لمدة أسبوع منذ يوم الأحد الماضي، قبل أن يستأنفوا التدريبات الأسبوع المقبل، استعدادا للقاء منتخب الصين تايبيه في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، في مستهل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

وكان المنتخب الوطني أنهى يوم السبت الماضي مشاركته في الدور الأول من بطولة غرب آسيا التاسعة التي اختتمت أمس، بعد أن خرج من دور المجموعات، عقب خسارته 0-1 أمام البحرين وتعادل مع الكويت 1-1 وفاز على السعودية 3-0.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة إعداد رئيسة تأهبا لبدء التصفيات؛ حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

وقدم المنتخب أداء متفاوتا على امتداد أيام البطولة، وأهدر النشامى العديد من الفرص المحققة للتسجيل وبالتالي لم يتمكن من بلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وعقب الفوز على المنتخب السعودي، عبر مدرب المنتخب الوطني فيتال بوركلمانز عن سعادته بأداء المنتخب خلال اللقاء، مؤكدا أنه استحق الفوز وبنتيجة عريضة.

وقال بوركلمانز، خلال مؤتمر صحفي أعقب اللقاء: “كان من الطبيعي أن نفوز في المباريات الثلاث، لكننا أهدرنا فرصا عديدة أمام البحرين والكويت وفي الشوط الأول أمام السعودية، قبل أن ننجح ونترجم وصولنا المتكرر الى المرمى لأهداف”.

وتابع: “أخبرت اللاعبين أن صناعة الفرص تعد مؤشرا إيجابيا، والأهداف ستأتي قريبا، وقد نجحنا بالفعل في تحقيق ذلك.. لقد كان الفريق مميزا أمام السعودية خاصة أبو جزر الذي خاض مباراته الدولية الأولى، الى جانب سمير والحارس عبد الستار وأيضا الرواشدة الذي لعب كظهير مع إصابة بني عطية وعدم جاهزية سالم العجالين ويزن العرب، الجميع كانوا في الموعد رغم بعض الأخطاء الدفاعية التي سنعمل على معالجتها”.

وختم فيتال حديثه: “الفوز على السعودية يعد أمرا جيدا على المستوى المعنوي.. سأمنح الفريق استراحة قصيرة في عمان قبل العودة للتدريبات استعدادا للتصفيات، وما قدمه العديد من اللاعبين في البطولة يصعب مهمة الجهاز الفني في اختيار قائمته لمواجهة الصين تايبيه، خاصة مع التحاق المحترفين بالخارج نهاية الشهر”.

وضم وفد المنتخب المدرب في العراق عضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف الصقور رئيسا، والمدير الفني فيتال بوركلمانز، مدير المنتخب أسامة طلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب أحمد هايل، المسؤول الإعلامي محمد العياصرة، رئيس وحدة الإنتاج سالم حمدان، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة ومحمد الشيخ حسين، ومسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

وكانت قائمة المنتخب في غرب آسيا ضمت 23 لاعبا هم: أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، وليد عصام، براء مرعي، أنس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، إحسان حداد، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد أبو زريق، أحمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.