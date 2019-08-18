منتخب الكرة يدعو “المحترفين” للالتحاق بالمعسكر التدريبي – صور

عمان – الغد – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لبدء تصفيات كأس العالم 2022، في الخامس من الشهر المقبل، بلقاء الصين تايبيه ضمن المجموعة الثانية.

واجرى المنتخب مساء اليوم الأحد، تدريباً على ملعب الكرامة، بصفوف منقوصة، مع غياب لاعبي الجزيرة احمد عبد الستار، وليد عصام، فراس شلباية، يزن العرب، نور الروابدة واحمد سمير، على ضوء طلب ناديهم الذي يستعد لاقامة معسكر تدريبي خارجي خلال الايام القادمة، تأهباً للاستحقاق الآسيوي للفريق نهاية الشهر المقبل، على ان يعاودوا الالتحاق بالنشامى 29 الحالي.

كما احتجب الثنائي احسان حداد وعبدالله العطار بسبب الاصابة التي ستحرمهما من مرافقة النشامى إلى كوالالمبور مساء الاحد المقبل، تأهباً للقاء ماليزيا ودياً نهاية الشهر الجاري، والتي تسبق مواجهة الصين تايبيه بافتتاح التصفيات.

في المقابل، استدعى الجهاز الفني للنشامى الحارس عبدالله الزعبي، الى جانب ثنائي المنتخب الاولمبي هادي الحوراني ومحمد الزعبي، في ظل احتجاب لاعبي الجزيرة، وتأكد غياب حداد والعطار.

إلى ذلك، وجه الجهاز الفني للمنتخب، الدعوة للمحترفين بالخارج عامر شفيع، ياسين البخيت، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري وبهاء فيصل، للانضمام لمعسكر النشامى استعداداً لمواجهة الصين تايبيه، حيث ينتظر التحاقهم بالتجمع، مع بدء ايام الفيفا المعتمدة مطلع أيلول (سبتمبر).

وباتت القائمة الأولية للنشامى لخوض اللقاء الافتتاحي من التصفيات تضم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، وليد عصام، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، هادي الحوراني، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، أحمد عرسان، موسى التعمري، ياسين البخيت، بهاء فيصل، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

وتتواصل التدريبات اليومية للمنتخب مساءً على ملعب الكرامة، مع امكانية اتساع القائمة الاولية للنشامى، على ضوء رؤية الجهاز الفني، خاصة مع الارتباطات القارية والعربية للجزيرة وشباب الاردن، الى جانب تأخر التحاق اللاعبين المحترفين بالخارج.

وينتظر ان يغادر المنتخب الوطني الى ماليزيا بقائمة تضم (18) لاعباً، بانتظار التحاق لاعبي الجزيرة الى جانب المحترفين بالخارج تباعاً في كوالالمبور، قبل التوجه الى الصين تايبيه في الاول من ايلول (سبتمبر) المقبل بـ28 لاعباً.

وعقب اللقاء الاول من التصفيات، يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية في العاشر من الشهر المقبل بالعاصمة عمان امام باراجواي.

من جهة اخرى، التحق اللاعب الاردني والمحترف بالدوري الامريكي، عيسى ريان، بتدريبات المنتخب الوطني اليوم، بانتظار خضوعه لتمرين آخر غداً مع “الاولمبي”، للوقوف على مستواه وجاهزيته الفنية والبدنية، والتعرف على امكانية الاستفادة منه مستقبلاً.

يذكر ان المنتخب الوطني استقر ضمن المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول (أكتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمير) المقبل بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.