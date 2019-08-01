“النشامى” يستأنف تدريباته لـ “غرب آسيا”.. والاصابة تُبعد ياسين

عمان – الغد – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا التاسعة في العراق، حيث اجرى المنتخب تدريبه مساء الاربعاء على ملعب الكرامة، بانتظار تمرينه الاخير في العاصمة عمان اليوم على ذات الملعب، قبل التوجه ليلاً الى أربيل.

في المقابل، اظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس معتز ياسين، اصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي، ما يفرض ابتعاده عن الملاعب لنحو شهر، وغيابه بالتالي عن بطولة غرب آسيا، وعلى ضوء اصابة ياسين، قرر الجهاز الفني استدعاء حارس المنتخب الاولمبي وليد عصام، ليرافق “النشامى” الى العراق.

وباتت قائمة النشامى النهائية لغرب آسيا، تضم: احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، وليد عصام، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.

ويستهل “النشامى” مشواره في البطولة الآسيوية يوم 4 آب (اغسطس) المقبل بلقاء البحرين، قبل أن يواجه الكويت بعد 3 ايام، على أن يختتم في 10 من الشهر ذاته الدور الاول بلقاء السعودية، حيث تقام مباريات المجموعة في مدينة اربيل.