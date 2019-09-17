“النشامى” يستأنف تدريباته للتصفيات المزدوجة ويُعلن قائمته الاولية

عمان – الغد – يستأنف المنتخب الوطني مساء غدٍ الاربعاء، تحضيراته للقاء سنغافورة ودياً يوم 5 يتشرين اول (اكتوبر) المقبل، ومواجهتي الكويت ونيبال، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

وينتظر ان يبدأ النشامى تدريباته على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، بعد ان خضع المنتخب الوطني للراحة خلال الاسبوع الماضي، عقب فوزه خارج ملعبه على الصين تايبيه 2-1 في افتتاح مشواره بالتصفيات المشتركة ضمن المجموعة الثانية، قبل ان يتعثر امام بارجواي ودياً في العاصمة عمان 2-4.

واستقر الجهاز الفني على قائمة أولية ضمت (29) لاعباً لم تشمل المحترفين بالخارج، على ان تبدأ التدريبات غداً، بانتظار التحاق اللاعبين تباعاً، مع انتهاء التزاماتهم مع انديتهم و”الاولمبي”، قبل اعلان القائمة النهائية مطلع الشهر المقبل لخوض لقاء سنغافورة الودي، ومواجهتي الكويت ونيبال بالتصفيات يومي 10 و15 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة الاولية: احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، براء مرعي، يزن العرب، ورد البري، احمد الصغير، محمد الدميري، سليم عبيد، محمد بني عطية، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، صالح راتب، نور الروابدة، ابراهيم الجوابرة، احمد عرسان، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، حمزة الدردور، عبدالله العطار، محمد وائل الزعبي ومحمد عبد المطلب.

بدوره، أكد مدير المنتخب اسامة طلال، ان تدريبات النشامى في الايام القليلة القادمة، ستشهد غياب لاعبي الجزيرة وشباب الاردن و”الاولمبي”، الى جانب المحترفين بالخارج، فيما سيخضع حداد والعجالين الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، سعياً لتأهيلهما قبل اعلان القائمة النهائية للفريق والتي ستخوض لقاءات سنغافورة، الكويت ونيبال.

واضاف: ينتظر التحاق ثنائي شباب الاردن الصغير والبري بالمنتخب 25 الجاري، بعد نهاية التزام الفريق بالدور الـ32 من البطولة العربية للاندية امام النجم الساحلي التونسي، على ان ينضم بني عطية وابو جزر والروابدة والزعبي وعبد المطلب يوم 27، عقب لقاء “الاولمبي” الودي امام نظيره السوري، فيما ينخرط عبد الستار والعرب وشلباية وسمير والروابدة والعطار بالتجمع في الثالث من تشرين الاول، بعد اياب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا والذي يجمع الجزيرة مع العهد اللبناني.

تابع: يُعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المحترفين بالخارج، قبل نهاية الشهر الجاري، على ان يلتحقوا بالتجمع تباعاً، ليكتمل عقد النشامى في السابع من الشهر القادم مع بدء ايام الفيفا المعتمدة.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، دون اي نقطة للصين تايبيه بعد الجولة الثانية.

ويتضمن مشواره المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول، ثم استراليا 14 تشرين الثاني، والصين تايبيه بعدها خمسة ايام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 اذار من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.