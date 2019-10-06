“النشامى” يستأنف تدريباته وينتظر اكتمال صفوفه للقاء الكويت

عمان – الغد – استأنف المنتخب الوطني تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهتي الكويت ونيبال يومي 10 و15 تشرين الاول الجاري على ستاد عمان، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

واجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم الاحد على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة (23) لاعباً مع التحاق ياسين البخيت وانس بني ياسين، بانتظار اكتمال الصفوف غداً بانضمام عامر شفيع، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري.

في المقابل، وبحسب مدير المنتخب اسامة طلال، بات التحاق لاعب السيلية القطري محمد أبو زريق بتجمع النشامى “غير مؤكد”، في ظل تعرضه مؤخراً للاصابة مع فريقه، الامر الذي فرض عليه الالتزام ببرنامج تأهيل بمركز اسبيتار، بانتظار تسلم المنتخب للمزيد من التقارير الطبية حول حالته، لاعفائه من الالتحاق بالمعسكر لمواصلة علاجه هناك.

في ذات الاتجاه، اظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المنتخب الوطني معتز ياسين في اسبيتار اليوم، ضرورة اجراء عملية جراحية في الرباط الجانبي، مع بدء عمليات التأهيل مباشرة، والتي تستمر لـ6 اسابيع، قبل عودته مجدداً للملاعب.

وكان المنتخب خاض السبت مباراة ودية أمام نظيره السنغافوري، انتهت بالتعادل 0-0، في اطار التحضيرات للقاء الكويت الخميس المقبل بالتصفيات.

يذكر ان النشامى يستقر في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال، ثم استراليا 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والصين تايبيه بعدها بخمسة ايام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.