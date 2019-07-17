“النشامى” يستهل مشواره في التصفيات المزدوجة بمواجهة الصين تايبيه – جدول

خالد تيسير العميري

عمان – يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “النشامى”، مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، بمواجهة الصين تايبيه يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، خارج أرضه، وذلك بعدما أوقعته القرعة التي سُحبت صباح اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور” إلى جانب منتخبات استراليا والكويت ونيبال والصين تايبيه بالمجموعة الثانية.

ويستقبل المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بالعاصمة عمان، قبل أن يطير إلى نيبال لمواجهة منتخب “أصحاب الأرض” يوم 15 من الشهر ذاته.

🔥🔥 We’re definitely in for a treat. Here’s the #AsianQualifiers Round 2 draw results. Tell us your thoughts!🤔 pic.twitter.com/aopLq2AOpA — AFC (@theafcdotcom) July 17, 2019

ويواجه “النشامى” في طريقه إلى التصفيات منتخب أستراليا في “عمّان” يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يستضيف الصين تايبيه يوم 19 من الشهر ذاته، على أن يتوقف مشوار المنتخب الوطني حتى 31 اذار (مارس) من العام 2020، حيث سيحل “النشامى” ضيفاً على الكويت، ثم يستقبل نيبال يوم 4 حزيران (يونيو) من العام 2020، قبل أن يُسافر إلى سيدني لمواجهة استراليا يوم 9 من الشهر ذاته.

وتالياً “الغد” تنشر جدول مباريات المجموعة (B)

5-9-2019

الصين تايبيه * الأردن

نيبال * الكويت

استراليا (استراحة)

10-9-2019

الكويت * استراليا

نيبال * الصين تايبيه

الأردن (استراحة)

10-10-2019

استراليا * نيبال

الأردن * الكويت

الصين تايبيه (استراحة)

15-10-2019

الصين تايبيه * استراليا

نيبال * الاردن

الكويت (استراحة)

14-11-2019

الاردن * استراليا

الكويت * الصين تايبيه

نيبال (استراحة)

19-11-2019

الأردن * الصين تايبيه

الكويت * نيبال

استراليا (استراحة)

26-3-2020

استراليا * الكويت

الصين تايبيه * نيبال

الأردن (استراحة)

31-3-2020

الكويت * الأردن

نيبال * استراليا

الصين تايبيه (استراحة)

4-6-2020

استراليا * الصين تايبيه

الاردن * نيبال

الكويت (استراحة)

9-6-2020

استراليا * الاردن

الصين تايبيه * الكويت

نيبال (استراحة)

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