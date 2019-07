“النشامى” يستهل مشواره في التصفيات المزدوجة بمواجهة الصين تايبيه – جدول

خالد تيسير العميري

عمان – يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “النشامى”، مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، بمواجهة الصين تايبيه يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، خارج أرضه، وذلك بعدما أوقعته القرعة التي سُحبت صباح اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور” إلى جانب منتخبات استراليا والكويت ونيبال والصين تايبيه بالمجموعة الثانية.

ويستقبل المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بالعاصمة عمان، قبل أن يطير إلى نيبال لمواجهة منتخب “أصحاب الأرض” يوم 15 من الشهر ذاته.

