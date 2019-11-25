“النشامى” يسجل أبرز النتائج رسميا ويخسر بأقسى نتيجة وديا

تيسير محمود العميري

عمان – خلال الفترة الممتدة من يوم الاحد 6 كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم 19 مباراة رسمية وودية داخل وخارج المملكة.

مشاركتان رسميتان شهدتا تواجد “النشامى”، في كأس آسيا – الإمارات 2019، وفي التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم – قطر 2023 وكأس آسيا – الصين 2023، كما شارك المنتخب في بطولتين في العراق، حيث شارك في بطولة الصداقة ومن ثم غرب آسيا، وهذه المباريات تعتبر “ودية” في نظر “الفيفا” حتى وإن جرت تحت مسمى “بطولة”، فيما خاض المنتخب 5 مباريات ودية تحضيرية.

8 انتصارات خلال 19 مباراة

وتمكن “النشامى” من تحقيق الفوز في 8 مباريات رسمية وودية، وتحقق التعادل في 5 مناسبات، بينما خسر المنتخب 6 مرات، علما أن نتيجة المباراة أمام فيتنام بكأس آسيا تعتبر تعادلا، رغم خسارة المنتخب بفارق ركلات الترجيح.

وخلال تلك المباريات، سجل المنتخب الوطني 28 هدفا مقابل 19 هدفا دخلت مرماه، وحاز المهاجم بهاء فيصل على لقب هداف المنتخب الوطني برصيد 6 اهداف، وسجل كل من موسى التعمري وأحمد عرسان 3 أهداف وفراس شلباية وسالم العجالين وحمزة الدردور وسعيد مرجان ويوسف الرواشدة “هدفين”، وسجل هدفا كل من أنس بني ياسين وطارق خطاب وبهاء عبدالرحمن وأحمد سمير وياسين الخطيب، بالإضافة للاعب العراقي ريبين سولاقة “بالخطأ”.

في كأس آسيا، لعب المنتخب 4 مباريات حيث فاز مرتين وتعادل بمثلهما وسجل 4 أهداف ودخل مرماه هدف، ولعب 5 مباريات في التصفيات المزدوجة، ففاز في 3 وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل 10 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ولعب مباراتين في بطولة الصداقة الودية، حيث خسرهما وسجل هدفين ودخل مرماه 4 أهداف، ولعب 3 مباريات في بطولة غرب آسيا، حيث فاز مرة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، وسجل 4 أهداف ودخل مرماه هدفان، كما لعب 5 مباريات ودية، حيث فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 10 أهداف.

الرسمي أفضل من الودي

ويلاحظ أن نتائج المنتخب في المباريات الرسمية كانت أفضل كثيرا من تلك التي حققها في المباريات الودية، كما أنه لعب 7 مباريات داخل الأردن و12 مباراة في الخارج، ففي عمان حقق الفوز 3 مرات والتعادل مرتين وخسر مرتين، وسجل 14 هدفا مقابل 6 أهداف في مرماه، وفي خارج الأردن حقق الفوز 5 مرات والتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات، وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا في 12 مباراة.

ويلاحظ أن أكبر نتيجة حققها المنتخب الوطني كانت على الصين تايبيه 5-0 ضمن التصفيات المزدوجة في عمان، بينما تعرض لأكبر خسارة 1-5 أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا وديا، كما لم يسجل “النشامى” أهدافا في 6 مباريات.

نتائج “النشامى” في كأس آسيا – الإمارات 2019