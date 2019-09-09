“النشامى” يسعى لفوز ودي تاريخي على بارغواي

بلال الغلاييني

عمان – يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم، مواجهة مهمة ومنتظرة تجمعه من منتخب بارغواي، ضمن برنامج الإعداد الذي يخضع له تحضيرا لمشاركته في منافسات التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلعب “النشامى” في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا والكويت والصين تايبيه ونيبال، وتمكن في الجولة الأولى من العودة بكامل النقاط الثلاث بعد فوزه على الصين تايبيه بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت ذات الجولة الفوز العريض الذي حققه المنتخب الكويتي على ضيفه المنتخب النيبالي بسباعية نظيفة.

وتقام اليوم لقاءات الجولة الثانية، والتي تشهد اراحة المنتخب الوطني، بينما يلتقي منتخبا الصين تايبيه ونيبال، ويستضيف المنتخب الأسترالي نظيره الكويتي في واحدة من اقوى مواجهات هذه المجموعة.

المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الثاني في هذه المجموعة، ينظر الى المواجهة الودية مع منتخب بارغواي بأهمية خاصة، حسب ما اعلنه المدير الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز، نظرا للمستوى الفني الكبير الذي يتمتع به الفريق الضيف، في اشارة إلى أن هذه المواجهة تعتبر اختبارا حقيقيا للمنتخب، خصوصا وأن “النشامى” تنتظره مواجهة قوية مع المنتخب الكويتي يوم العاشر من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في عمان، حيث أن هذه المواجهة ستحدد بعض ملامح خريطة طريق المجموعة الثانية.

ويسعى “النشامى” الى تقديم مستوى فني جيد يعزز من طموحاته بالخروج بنتيجة ايجابية، تسهم برفع الروح المعنوية لدى افراد الفريق، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تشهد لقاءات مصيرية وحاسمة، وينتظر أن يلجأ المدير الفني فيتال الى التركيز على التشكيلة الأساسية التي لعب بها في المباراة الماضية أمام الصين تايبيه، والتي ضمت عامر شفيع وطارق خطاب وبراء مرعي ومحمد بني عطية وفراس شلباية ويوسف الرواشدة وخليل بني عطية وأحمد سمير وموسى التعمري وأحمد عرسان وبهاء فيصل.

قوة منتخب بارغواي

يحتل منتخب بارغواي الترتيب التاسع والثلاثين على سلم تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، والفريق قبل حضوره الى عمان خاض لقاء وديا مع المنتخب الياباني انتهى لمصلحة الأخير بهدفين دون رد، وقبل ذلك شارك الفريق في بطولة كوبا أميركا في حزيران (يونيو) الماضي، فتعادل مع المنتخب القطري 2-2، والمنتخب الأرجنتيني 1-1، وخسر أمام كولومبيا 0-1، قبل أن يتأهل للدور ربع النهائي، ليخسر أمام المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح (3-4)، بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 0-0.

والفريق ومنذ وصوله الى عمان خاض العديد من التدريبات بقيادة مدربه الشهير الأرجنتيني ادواردو بيريزو، الذي يعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين حديثي العهد على الصعيد الدولي، ولكنهم يتمتعون بمستويات فنية قوية.

يقود خط دفاع المنتخب الباراغوياني بتشكيلته المتواجدة في عمّان، صخرة دفاع وست هام الإنجليزي فابيان بالبوينا الذي اكتسب شهرة كبيرة جراء اللعب مع فريق كورنثيانز البرازيلي، ويسانده في مهمته مدافع بوركا جونيورز الأرجنتيني جونيور ألونسو الذي خاض تجارب قصيرة مع ليل الفرنسي وسلتا فيغو.

وفي خط الوسط يلمع اسم ميغيل الميرون الذي انتقل العام الماضي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد مسيرة مميزة مع فريق أتلانتا سيتي الذي فاز معه بلقب كأس الدوري الأميركي للمحترفين العام الماضي، ليصبح أغلى لاعب ينتقل إلى فريق آخر من المسابقة الأميركية، بعدما دفع نيوكاسل 21 مليون جنيه استرليني لضمه.

أما في الهجوم، فيبرز أنتونيو سانابريا الذي يلعب حاليا مع جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة من بيتيس، وهو الذي نشأ مع الفريق الثاني في برشلونة، قبل أن يخوض فترات قصيرة مع ساسوولو وروما وسبورتنغ خيخون.