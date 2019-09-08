” النشامى” يشاركون في برنامج “عابر سبيل” التطوعي من تكية أم علي – صور

عمان – الغد – استقبلت تكية أم علي اليوم الأحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، للمشاركة في برنامج “عابر سبيل” التطوعي، حيث ساهموا بتقديم وجبات الغداء لأكثر من 400 شخص في المقر الرئيسي لتكية أم علي.

وجاءت مشاركة عدد من لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وموظفي اتحاد كرة القدم، تجسيداً لأهمية العمل التطوعي ودوره في تقريب فئات المجتمع من بعضهم البعض وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ويعكف اتحاد كرة القدم، بتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية، إلى تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية لدى الاتحاد والمنتخبات الوطنية، وتعزيز العمل التطوعي في البرامج الخيرية، و تعد تكية أم علي على رأس الجمعيات الرائدة في هذا المجال.

وعقب انتهاء فعاليات برنامج “عابر سبيل” وهو أحد برامج الدعم الغذائي الأساسية في تكية أم علي، قام لاعبو وإداريّو المنتخب بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين في مقر تكية أم علي، بهدف نشر روح المودّة ورسم الابتسامة على وجوههم.

ويهدف هذا البرنامج التطوعي إلى زيادة المسؤولية الاجتماعية والذي يعدّ أحد أولويات تكية أم علي، عن طريق الاحتكاك المباشر بالفئات الأقل حظاً والذين تستقبلهم تكية أم علي لتقدَّم لهم وجبة غداء ساخنة تغطّي 60% من احتياجاتهم الرئيسية.

وتقوم تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تعكف على مدار العام وبشكلٍ شهري على إيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.

وتستقبل تكية أم علي ضمن برنامج عابر سبيل يومياً وعلى مدار العام ما يقارب 400 شخص في مقرها الرئيسي في المحطة.