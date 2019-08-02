عمان – الغد – وصل فجر اليوم الجمعة ، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم الى مدينة أربيل العراقية، تأهباً للقاء البحرين عند االساعة 7.30 مساء الأحد، في مستهل مشوار النشامى في بطولة غرب آسيا التاسعة.

وحظي وفد المنتخب الوطني، باستقبال رسمي لافت لحظة وصوله الى اربيل، قبل ان يستقر في مقر اقامته مع فرق المجموعة الثانية التي تضم السعودية والكويت الى جانب النشامى والبحرين.

وينتظر ان يبدأ النشامى مساء اليوم تدريباته في اربيل تأهباً لمواجهة البحرين على ستاد فرانسواه حريري، على ان يجري مرانه الرئيسي غداً، عقب ظهور فيتال بوركلمانز بصحبة مدربي منتخبات المجموعة الثانية في المؤتمر الصحفي المشترك والذي يقام ظهراً في مقر الاقامة.

في المقابل، يُعقد الاجتماع التنسيقي لفرق المجموعة الثانية ظهر غدٍ بنفس الفندق، بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، لاستعراض تعليمات البطولة وتثبيت ألوان المنتخبات خلال المباريات.

ويرأس وفد النشامى في العراق، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد، يوسف الصقور، ويضم الى جانب فيتال وطلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب احمد هايل، المسؤول الاعلامي محمد العياصرة، رئيس وحدة الانتاج سالم حمدان، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة ومحمد الشيخ حسين، ومسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما يضم الوفد اللاعبين: أحمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، وليد عصام، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطاروحمزة الدردور.

ويتضمن جدول مباريات النشامى بعد لقاء البحرين، مواجهة الكويت الاربعاء المقبل، على ان يختتم 10 الحالي منافسات الدور الاول بلقاء السعودية، حيث تقام مباريات المجموعة على ملعب فرانسواه حريري في مدينة اربيل.

في المقابل، انطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة كربلاء، منافسات المجموعة الاولى التي تضم العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 الجاري في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول القادم، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.