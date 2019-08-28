“النشامى” يضع الرتوش الأخيرة على مواجهة ماليزيا الودية

عمان – _ – صعد المنتخب الوطني تدريباته البدنية والفنية في كوالالمبور، استعدادا لمواجهة نظيره الماليزي وديا عند الساعة 3:45 عصر يوم غد الجمعة – بتوقيت الأردن -، على ستاد كوالالمبور الدولي.

وأجرى المنتخب صباح أمس، تدريبه الثاني في كوالالمبور على احد الملاعب الفرعية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، تأهبا لمواجهة يوم غد، والتي تأتي في اطار التحضيرات للقاء الصين تايبيه 5 ايلول (سبتمبر) المقبل، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

في المقابل، ينتظر ان يكون التحق مساء أمس بهاء فيصل ومحمد الدميري بمعسكر النشامى في كوالالمبور، فيما يصل اليوم من تركيا خماسي الجزيرة احمد عبد الستار، فراس شلباية، يزن العرب، احمد سمير ونور الروابدة، مع بهاء عبد الرحمن قادما من السعودية، على ان ينضم عامر شفيع وموسى التعمري بتجمع المنتخب في الصين تايبيه.

وكان مدير المنتخب اسامة طلال، قد غادر فجر أمس معسكر النشامى الى تايبيه، لاتمام كافة الاجراءات المتعلقة بالتجمع هناك، وترتيب اماكن التدريبات والاقامة والمواصلات، قبل العودة الى كوالالمبور اليوم.

في ذات الاتجاه، يعقد صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص بلقاء ماليزيا، في الملعب الذي سيحتضن المباراة، على ان يعقبه المؤتمر الصحفي بحضور مدرب النشامى فيتال.

يذكر ان معسكر النشامى في ماليزيا يستمر حتى فجر السبت القادم، قبل السفر الى تايبيه لمواجهة اصحاب الارض في افتتاح التصفيات، على ان يعود المنتخب للعاصمة عمان مباشرة استعداداً للقاء باراغواي وديا يوم 10 ايلول (سبتمبر) المقبل.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول (أكتوبر) في عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 اذار (مارس) المقبل بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.