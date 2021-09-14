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“النشامى” يطالب بإعادة تشخيص إصابة الداود

منذ 3 ساعات
محمد راتب الداود
محمد راتب الداود

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عمان – الغد – تفيد المعلومات الواردة من المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الطبي، ليس مقتنعا بالتشخيص الطبي الأولي لإصابة لاعب فريق السلط والمنتخب محمد راتب الداود، بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدا رغبته في اعادة التشخيص، أملا في الوصول لتشخيص نهائي وحاسم.
وتعرض الداود لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الجليل، ما استدعى إجراء فحوصات طبية، كشفت عن احتمالية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهو الأمر الذي لم يقنع الجهاز الطبي لمنتخب النشامى الذي طلب إعادة الفحص.-(أخبار النجوم)

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