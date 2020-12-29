آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

النشامى” يطلب جواز سفر مجدي العطار

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- طلب المنتخب الوطني لكرة القدم، جواز سفر لاعب فريق الصريح مجدي العطار، في مؤشر عن توجه منتخب النشامى لاستدعائه في المرحلة المقبلة.
وكان العطار مرشحا للمنتخب في الاستدعاء الأخير الذي شهد معسكرا تدريبيا في دبي الشهر المقبل، قبل أن تخلوا تشكيلة المدير الفني فيتال بوركلمناز من اسم اللاعب.
وأجرى منتخب النشامى، اتصالا مع نادي الصريح واللاعب، لطلب تزويده بجواز السفر، الأمر الذي أدخل السعادة في قلب العطار ورفع من معنوياته. – (أخبار النجوم)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock