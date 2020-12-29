النشامى” يطلب جواز سفر مجدي العطار

عمان – الغد- طلب المنتخب الوطني لكرة القدم، جواز سفر لاعب فريق الصريح مجدي العطار، في مؤشر عن توجه منتخب النشامى لاستدعائه في المرحلة المقبلة.

وكان العطار مرشحا للمنتخب في الاستدعاء الأخير الذي شهد معسكرا تدريبيا في دبي الشهر المقبل، قبل أن تخلوا تشكيلة المدير الفني فيتال بوركلمناز من اسم اللاعب.

وأجرى منتخب النشامى، اتصالا مع نادي الصريح واللاعب، لطلب تزويده بجواز السفر، الأمر الذي أدخل السعادة في قلب العطار ورفع من معنوياته. – (أخبار النجوم)