“النشامى” يعاود تحضيراته اليوم لمواجهة البارجواي الثلاثاء

بلال الغلاييني

عمان – يخضع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى حصة تدريبية عند الساعة السادسة من مساء اليوم “الأحد”، على ستاد عمان الدولي، والتي تأتي تحضيرا للقاء الودي الدولي الذي يجمع “النشامى” مع ضيفه منتخب البارجواي عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد “الثلاثاء”، على ستاد عمان الدولي، وهي المواجهة التي تندرج ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من التصفيات التي تضم إلى جانبه منتخبات أستراليا والكويت والصين تايبيه ونيبال، وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوزه الأول في هذه التصفيات على حساب المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف، فيما فاز المنتخب الكويتي على نظيره المنتخب النيبالي بسباعية دون رد.

وتستأنف لقاءات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره الكويتي، بينما يحل المنتخب الصيني ضيفا على نظيره النيبالي، في الوقت الذي يخضع فيه “النشامى” إلى الراحة في هذه الجولة.

ويستكمل “النشامى” طريقه في التصفيات يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بلقاء المنتخب الأسترالي في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة أيام، على أن يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام المقبل بلقاء المنتخب الكويتي خارج القواعد، ثم نيبال يوم 4 حزيران (يونيو) المقبل، ثم مواجهة استراليا في سيدني يوم 9 من الشهر ذاته.

فيتال: حققنا المطلوب

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمانز، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب في الجولة الأولى، بعد فوزه على الصين تايبيه.

وقال بوركلمانز في تصريحات نشرت على موقع الاتحاد الآسيوي: “نحن سنعود إلى الأردن بالنقاط الثلاث، وبالنسبة لي وللفريق وللبلد وكذلك لرئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين، فإنه كان من الضروري أن نحصل على هذه النقاط الثلاث”.

وأضاف: “الآن نحن نتطلع للمباريات المقبلة، أولا سنلعب في مباراة ودية مع بارجواي الأسبوع المقبل، ثم سنخوض ثلاث مباريات صعبة على أرضنا، وهذا الفوز سيمنح اللاعبين الكثير من الثقة، وأنا سعيد بالحصول على هذه النقاط الثلاث”.

وأوضح: “أتيت إلى تايبيه من أجل الحصول على النقاط الثلاث، وقد حققنا ذلك، وكذلك المستوى في الشوط الأول كان واضحا من خلال تفوقنا، حيث كان بالإمكان أن نتقدم 3-0 أو 4-0 وعندها لن يتحدث أحد، قلت للاعبين أنني لم أكن راضيا عن اللعب في نهاية الشوط الأول، من خلال التمريرات السهلة وصنع الفرص البسيطة.

وتابع: “قام لاعبو فريقي بعمل ضغط جيد، أنا أحترم كل فريق، ولكن المستوى لم يكن عاليا حتى من فريقي، حيث يجب أن نلعب على نقاط ضعف الفريق المقابل، ويمكن أن أقول أن فريقي قام بهذا الأمر بصورة جيدة”.

وختم: “منتخب تايوان لديه حارس مرمى جيد وتصدى لأكثر من فرصة محققة، وحرم فريقي من تسجيل فوز عريض في المباراة”.

وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى عمان صباح أمس، قادما من الصين تايبيه، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة، قبل أن يعودوا إلى التدريبات اعتبارا من مساء اليوم “الأحد”.

ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي تواجدت في الصين تايبيه ضمت كلا من اللاعبين عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، محمد بني عطية، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، نور الروابدة، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، محمد الزعبي، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت وبهاء فيصل.

إعلان تشكيلة البارجواي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب البارجواي الذي ادواردو بيرازو، عن التشكيلة الكاملة للفريق التي حضرت الى عمان لمواجهة المنتخب الوطني، والتي تضم 23 لاعبا هم:

انتوني سيلفا وروبيرتو فرناندز ومارينو ارزاميندا (حراس المرمى)، وايفان بيريس وفابيان باليونا وجونيور الونسو وجوستافا قوميز وجوان اسكوبر وبيريان ساموديو وبالاس رينوس (الدفاع)، وجوان روجاس والجاندرو روميرو ورومان مارتينز وريتشارد سانشيز وروبيرتو روجاس وسول سالكيدو وكريستيان باروس (الوسط)، وانجيل دوميرو واوسكار روميرو وميغول الميرون وديرس جونزلس وماندو سينيريا وايفان فرانكو.

وكان منتخب البارجواي قد وصل الى عمان يوم أمس قادما من اليابان، بعد أن خاض لقاء وديا مع صاحب الأرض (اليابان) انتهى بفوز الأخير بهدفين دون رد.

ويخوض المنتخب الضيف اليوم تدريبا على احد الملاعب التدريبية في العاصمة عمان، ويخضع يوم غد الى تدريب رسمي على ستاد عمان الدولي.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية بين الفريقين، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا سواء على الصعيد الودي أو الرسمي.