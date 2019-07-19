” النشامى” يعسكر في تركيا استعدادا لغرب آسيا

عمان – الغد – غادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة الى مدينة اسطنبول التركية، للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 30 تموز (يوليو) الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا السابعة بالعراق.

وضم وفد النشامى، المدير الفني فيتال بوركلمانز، مدير المنتخب اسامة طلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب احمد هايل، المسؤول الاعلامي محمد العياصرة، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة وفادي مهدي، الى جانب مسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما ضم الوفد (26) لاعباً: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الجاري، قبل المغادرة الى اربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وجاء النشامى على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة غداً السبت في بغداد لاصدار جدول المباريات.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث سُحبت القرعة ظهر الاربعاء الماضي في كوالالمبور، وجاء النشامى خلالها ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل خارج القواعد بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت في 10 تشرين الأول ( أكتوبر) بالعاصمة عمان، قبل ان يتوجه الى نيبال لمواجهة اصحاب الارض بعد خمسة ايام.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 اذار من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل السفر لمواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.