“النشامى” يفكر بمعسكر بقطر بلاعبيه المحليين.. لاعبو معان يدعمون القططي.. القرا يعود لظفار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو المنتخب “المحليون” يخططون لمعسكر تدريبي في قطر

كشف لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، عن توجه لدى المنتخب لإقامة معسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل؛ أي بعد نهاية منافسات دوري المحترفين.

ويأتي هذا المعسكر المتوقع، في إطار رحلة الاستعداد لملاقاة المنتخب الكويتي نهاية آذار (مارس) المقبل، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأشار لاعبون في منتخب “النشامى”، إلى أن المنتخب وخلال المعسكر التدريبي الذي اختتم يوم 17 الشهر الحالي في دبي، أبلغهم بإمكانية إقامة معسكر تدريبي في قطر عقب نهاية الدوري، وبمشاركة اللاعبين المحليين، بسبب صعوبة التحاق عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، لانشغالهم مع أنديتهم في ذلك الوقت.

ولم يحسم المنتخب رسميا حتى الآن إقامة المعسكر التدريبي في قطر، في انتظار اتضاح الرؤية في المرحلة المقبلة.

ويعاني المنتخب الوطني حاليا، من صعوبة في بناء خطط واضحة بسبب فيروس كورونا، وصعوبة التجمع في الوقت الحالي لاستمرار المنافسات المحلية.

لاعبو معان يساندون مدربهم عبر منشورات “فيسبوك”

قاد لاعبون في فريق معان لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين، حملة على “فيسبوك”، لمساندة المدير الفني للفريق عبدالله القططي، الذي تعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات من مشجعين لمعان، بسبب تراجع نتائج الفريق، وكثرة التعادلات في دوري المحترفين.

ونشر اللاعبون على صفحاتهم في “فيسبوك”، عبارات تؤكد مساندتهم للمدرب، ومواصلة العمل معه لما فيه خير الفريق الذي يقدم مستويات جيدة.

ومن النماذج التي نشرها لاعبون في معان على صفحتهم: “الكابتن عبدالله القططي، إحنا راح نقاتل معك لآخر نفس، من أجل شعار نادي معان وجماهيره.. أنت في عيوننا وقلوبنا وأكبر بكثير من مدرب فقط.. معان العز”.

واعتبر اللاعبون أن الوقت الآن للعمل والجد والاجتهاد، ولا مجال لأمور ثانوية في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج لتضافر جهود الجميع، لما فيه مصلحة النادي.

المدير الفني لاتحاد الكرة اليكس – (أرشيفية)

وكانت إدارة معان، أصدرت أيضا أول من أمس، بيانا رسميا أكدت فيه ضرورة تجنب الانتقادات في الوقت الحالي، واعتبار أن تغيير الجهاز الفني في هذه المرحلة لا يصب في المصلحة العامة.

المحاضرون يتسلمون 50 % من مخصصاتهم

تسلم المحاضرون في اتحاد كرة القدم 50 % من مخصصاتهم المالية المترتبة على الاتحاد، على أمل الحصول على باقي المستحقات قبل نهاية العام الحالي.

وتلقى المحاضرون عبر التطبيق المعمول به في الاتحاد، رسالة تفيد بوصول دفعة مالية كجزء من مستحقاتهم، التي سبق وأن طالب بها عدد من المحاضرين الذين يواصلون الإشراف على محاضرات ودورات آسيوية.

وتلقى محاضرون وعدا من اتحاد الكرة، بالعمل على صرف ما تبقى من مستحقات قبل نهاية العام الحالي.

مدرب الجليل يتحدث عن ظلم في ترتيب المباريات “البيتية” بدوري الأولى

اعتبر المدير الفني لفريق الجليل حسين علاونة، أن فريقه تعرض لظلم في ترتيب جدول المباريات “البيتية” لفريقه، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى المتواصل حاليا.

وأبدى العلاونة دهشته من جدول مباريات الدوري، الذي أجبر الجليل على خوض 4 مباريات من أصل 5 في بداية الدوري، خارج ملعبه.

وأضاف في تصريح لـ”الغد”: “أعتقد أنه من الظلم أن يخوض فريق 4 مباريات من أصل 5 في انطلاقة الدوري، خارج أرضه التي عادة ما تمنحه أفضلية للعب والبحث عن الفوز”.

وقال: “لعبنا أمام كفرسوم على أرضه، وأمام مغير السرحان على أرضه، قبل أن نلعب أمام منشية بني حسن على أرضنا (ملعب الأمير هاشم بالرمثا)، لنعود ونلعب أمام الكرمل على أرضه، في انتظار المباراة الخامسة أمام اليرموك التي ستكون أيضا على أرض الأخير”.

وتحدث العلاونة عن ملاحظة أخرى، تتمثل في إقامة بعض مباريات دوري الأولى على ملعب السلط المزروع بالعشب الطبيعي، وهو أمر يربك اللاعبين الذين يتدربون طيلة الوقت على عشب صناعي، متمنيا لو يتم السماح لأندية الأولى باستخدام ملاعب عشبية وعلى فترات.

يشار إلى أن حسين العلاونة النجم السابق لفريق الحسين إربد، نجح في وضع بصمته على أداء الجليل الذي يحتل حاليا المركز الثالث بالدوري، بعد عروض جيدة، رغم صعوبة المرحلة الماضية.

وتأمل جماهير الجليل بأن ينجح العلاونة في قيادة الفريق للصعود إلى دوري المحترفين.

مخاطبة “الآسيوي” لاستكمال دورة “البرو” قبل نهاية نيسان المقبل

خاطب اتحاد كرة القدم، الاتحاد الآسيوي، سعيا للانتهاء من فعاليات دورة التدريب الآسيوية “البروفيشينال”، قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل.

وكانت الدورة التي يشرف عليها المحاضر الدولي والآسيوي نهاد صوقار، بدأت فعالياتها في الفترة الماضية، وأنهت مرحلتين من الدورة التي تمتد حتى المرحلة الخامسة، في انتظار استكمال المراحل المتبقية التي تتضمن فترة معايشة مع الأندية.

اليكس يعتزم قضاء أعياد الميلاد في بلاده

يعتزم المدير الفني في اتحاد كرة القدم، الهولندي اليكس، الحصول على إجازة في الثلث الأخير من الشهر المقبل، لقضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة في بلاده.

ويرى اليكس أن الموعد المناسب للحصول على إجازته، هو الشهر المقبل، ليتمكن من قضاء العطلة برفقة عائلته.

مدرب فريق الجليل حسين علاونة – (أرشيفية)

ويتوقع أيضا أن يقضي المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمنانز، عطلة أعياد الميلاد في بلاده، حيث يتواجد حاليا هناك.

ولم يعلن فيتال رسميا عن رغبته بالاستمرار في بلجيكا خلال الفترة المقبلة، لكن المؤشرات ترجح استمراره هناك حتى مطلع العام المقبل.

القرا يعود لظفار العماني

عاد اللاعب عدي القرا، إلى صفوف فريق ظفار العماني؛ حيث أعلن عن توقيعه على كشوفات الفريق للعب في صفوفه خلال المرحلة التالية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن فسخ القرا عقده مع فريق الفيصلي، ومن ثم العودة لفريق ظفار الذي سبق وأن استقطب القرا الموسم الماضي، وأبدى إعجابه بما قدمه خلال فترة لعبه للفريق.

وحرص نادي ظفار على الاطلاع على كامل الأوراق الرسمية، التي تؤكد فسخ عقد القرا مع الفيصلي، قبل البدء بخطوات التعاقد معه.

شكاوى مدربين ولاعبين بالجملة تنتظر الأندية

كشفت مجموعة من المدربين واللاعبين، أنهم يستعدون لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة كثيرا.

وقال أحد اللاعبين، إنه ومجموعة من زملائه، قرروا التقدم بشكاوى ضد النادي، إلا أنهم فضلوا تأخيرها حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، أو حتى في مبارياته الأخيرة.

مدربون أيضا أكدوا أنهم يحاولون جاهدين إقناع أنديتهم بصرف المستحقات، كاشفين في الوقت نفسه قناعتهم بعدم تسديد تلك المستحقات، وبالتالي اللجوء إلى الشكوى للجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.