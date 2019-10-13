“النشامى” يكثف تحضيراته لمواجهة نيبال غدا

بلال الغلاييني

عمان – يضع المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمانز، اللمسات الأخيرة على الأساليب التي سيعتمد عليها في مباراة “النشامى” أمام منتخب نيبال، في الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، وذلك من خلال الحصة التدريبية التي يخضع اليها الفريق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين على ستاد عمان الدولي.

ويبدو الأسلوب الهجومي الموسع متعدد المحاور هو الخيار الوحيد أمام الجهاز التدريبي، في سعيه لتحقيق نتيجة كبيرة تساعد الفريق في البقاء ضمن دائرة المنافسة للظفر بإحدى بطاقات التأهل المقررة.

وتبدو العوامل الفنية تذهب لمصلحة المنتخب الوطني نظرا لفارق المستوى بينه وبين ضيفه المنتخب النيبالي، في الوقت الذي يجد فيه الجهاز الفني هذه المواجهة فرصة لمصالحة الجماهير بعد العروض غير المقنعة التي قدمها المنتخب الوطني في لقاءاته الماضية وكان اخرها أمام المنتخب الكويتي، حيث سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة والتي اعتبرت بمثابة الخسارة، خصوصا وأن صدارة المجموعة الثانية بقيت في مصلحة المنتخب الأسترالي برصيد 6 نقاط، ومشاركة المنتخب الوطني نظيره الكويتي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يملك المنتخب النيبالي 3 نقاط، وبالمركز الخامس والأخير يتواجد منتخب الصين تايبيه من دون نقاط.

وكانت الجولات الثلاث قد شهدت فوز المنتخب الكويتي على نيبال 7-0، وفوز المنتخب الوطني على الصين تايبيه 2-1، وفوز المنتخب الأسترالي على الكويت 3-0، وفوز نيبال على الصين تايبيه 2-0، وفوز استراليا على نيبال 5-0، وتعادل المنتخب الوطني ونظيره الكويتي من دون اهداف.

تدريبات يومية

عقب مباراة الكويت لم ينقطع المنتخب الوطني عن التدريبات، حيث شدد المدير الفني فيتال على مواصلة التحضيرات الفنية لإبقاء اللاعبين في جاهزية تامة، وحسب البرنامج الرسمي لهذه التصفيات يخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام نظيره المنتخب الأسترالي هنا في عمان يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يمنح الجهاز الفني اعضاء المنتخب اجازة تمتد لمدة خمسة أيام عقب مباراة نيبال، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات من جديد تحضيرا للمواجهة المهمة أمام استراليا. وتضم قائمة النشامى حاليا 26 لاعبا: عامر شفيع، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعبدالله العطار.

نيبال يواصل تدريباته

المنتخب النيبالي ومنذ وصوله إلى عمان أول من أمس خاض سلسلة من التدريبات بقيادة مدربه كوجي جيوكوجيو، وهو يسعى الى تقديم مستوى جيد يجاري من خلاله المنتخب الوطني، في الوقت الذي طالبت فيه وسائل الإعلام النيبالية منتخب بلادها الخروج بنتيجة ايجابية، ونسيان الخسارة الكبيرة التي تلقها الفريق أمام المنتخب الوطني في العام 2011 وبلغت 9-0.

وكان المنتخب النيبالي متواضع المستوى قد خسر أمام استراليا في مباراته الأخيرة، وهو لعب في هذه المباراة بتشكيلة ضمت كلا من تشاند في حراسة المرمى، الى جانب باسوان ورانجيت ديمال وتامانغ وتشمرونغ وسوجال بريستا وانجان بيستا وبيشال راي ورياج وإيه كامانغ ودينيس راجبانيش.

المؤتمر الصحفي اليوم

يعقد المدربان مؤتمرا صحفيا عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في المركز الإعلامي التابع لاستاد عمان الدولي، والذي يبدأ بالمدير الفني للمنتخب الوطني فيتال ومعه أحد لاعبي الفريق، ثم يبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب النيبالي كوجي جيوكوجيو، إضافة إلى أحد لاعبي فريقه.

كما يعقد عند الساعة الثالثة من مساء اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والذي يحضره المراقب والطاقم التحكيمي وممثلون عن الفريقين، إلى جانب الجهات ذات العلاقة.

طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونيبال.. والدرجة الثانية مجانا

طرح اتحاد كرة القدم تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره النيبالي، التي تقام عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد عمان، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحدد الاتحاد ثماني نقاط لبيع التذاكر في عمان، من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة ليلا، ابتداء من أمس، وحتى مساء يوم غد موعد اللقاء، الى جانب الشراء الالكتروني للتذاكر عبر الرابط: www.jfa.jo.

وتباع التذاكر في مطعم ماكدونالدز بفروعه: شارع عبدالله غوشة، وشارع الجامعة الأردنية، ودوار عبدون، والمقابلين؛ كما تباع أيضا في منطقة الأكشاك باستاد عمان الدولي وستاد الملك عبدالله الثاني، بالتوقيت نفسه من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلا.

وفي المقابل، نفدت تذاكر الدرجة الثانية المخصصة لجماهير المنتخب الوطني وعددها (4000)، بعد طرحها مباشرة، مع شرائها بالكامل من رعاة الاتحاد، بهدف توزيعها مجانا على الجماهير الراغبة بالحضور، عند بوابات الدخول يوم المباراة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار حملة (#معك_يالنشمي) التي أطلقها اتحاد كرة القدم مؤخرا، لتعزيز مؤازرة ودعم المنتخب الوطني خلال مشواره بتصفيات كأس العالم (2022) ونهائيات آسيا (2023).

يذكر أن أسعار تذاكر الدرجة الأولى البالغة (8600) مقعد، حددت بـ4 دنانير للتذكرة؛ حيث تفتح البوابات أمام الجماهير لحضور اللقاء عند الساعة الساعة الرابعة عصرا.