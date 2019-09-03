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“النشامى” يكثف تدريباته لمواجهة الصين تايبيه – (صور)

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – كثف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة الصين تايبيه عند  الساعة 2:10 ظهر الخميس  –بتوقيت الاردن-، على ستاد تايبيه، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات أسيا 2023.

واجرى المنتخب تدريباً مكثفاً مساء اليوم الثلاثاء ، على احد الملاعب ذات الارضية الصناعية، ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية، بمشاركة كافة اللاعبين.

في المقابل، يعقد عصر غد الأربعاء الاجتماع الفني للقاء، ويعقبه المؤتمر الصحفي، قبل ان يجري النشامى مساء تدريبه الاخير على الملعب الذي يحتضن المباراة.

يذكر ان قائمة اللاعبين في تايبيه تضم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، محمد الزعبي، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت وبهاء فيصل.

وسيعود النشامى مباشرة الى الاردن بعد لقاء الصين تايبيه، استعداداً لخوض مباراة ودية امام باراجواي في العاشر من الشهر الجاري على ستاد عمان الدولي.

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