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“النشامى” يلاقي الكويت في 13 تشرين الأول المقبل

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موعدا للقاء المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.
وأصدر الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة، مواعيد مباريات المنتخبات الآسيوية التي تم تأجيلها بسبب تداعيات فايروس كورونا المستجد.
ووفق البرنامج الجديد فان منتخب النشامى سيلاقي نيبال يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر)  المقبل،  وثم يواجه  نظيره الاسترالي في 17  ذات الشهر.
ولم يحدد برنامج المباريات، أماكن اقامتها، واكتفى بتحديد المواعيد لاتاحة المجال للمنتخبات للاستعداد جيدا البطولة.

 


ويتصدر المنتخب الاسترالي مجموعة المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الثالث خلف أستراليا والكويت.
وكان يفترض أن يلتقي منتخب النشامى مع الكويت يوم 31 أيار الماضي، قبل أن يتم تاجيلها بسبب كورونا.

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